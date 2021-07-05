支持全球最低企業稅的中國　何以成為「磋商阻礙」？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-07-05 10:38

7月2日，在外界尚在回味「中共建黨百年」相關事件的餘韻，感受某種正在醖釀的新秩序時，來自美國的聲音就把觀察家們的思緒拉回眼下。 美國財長耶倫（Janet Yellen）當日稱「已有130個國家表示支持設立15%的全球最低企業稅率」，這其中包括中國等大國。

樹欲靜而風不止。無論是如今的「中國支持全球最低企業稅」，還是此前路透社在獨家報道中稱「經過艱苦的磋商才使得中國政府同意該計劃」，乃至更早之前6月6日法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）強調「七國集團（G7）需要説服中國」等言論，都顯示西方世界熱衷於描繪北京對全球化的抵觸，也顯現了西方政治人士與媒體的配合，在準備情況下，向不了解國際經濟的尋常大眾釋放刻板成見。

對北京來説，他歡迎全球最低企業稅率機制，但這種機制的設立是有前提的：

從某種意義上來説，西方世界津津樂道的15%的最低標準其實已經在中國推行有一段時間了。資料顯示，中國實際企業所得稅率為23.47%（一般企業所得稅為25%，對特定情況有水平不同之減免，最低為國家重點扶持的高新技術產業之15%），相比之下，在2020年時，法國、德國、意大利、日本、英國的企業稅率分別為32%、29.9%、27.8%、29.7%和19%。

因此，北京一直不反對全球稅收改革，乃至對其樂見其成。只不過中國認為該方案不應該由G7制定並推行，要拿到二十國集團（G20）的框架下進行討論。事實上，這套方案就是2017年後，G20委託經濟發展與合作組織（OCED）制定的「經濟數字化稅收方案」，北京對此一直保持開放態度，參與方案的磋商和設計。對此，西方是有所瞭解的。

中國外交部發言人汪文斌早在6月7日記者會上就已經指出，中國「支持按照G20的授權，在多邊框架內推動2021年中期就方案達成共識」。這一發言明確指出了中國的態度：北京不會在G7開完會之後就認可其方案，有什麼問題，需待G20討論，由G20推出。

對拜登當局來説，企業減稅是特朗普當局時期遺留的難以擺脱的政治遺產。（美聯社）

這樣一來，勒梅爾和路透社口中的「艱苦磋商」、「説服中國」就頗具黑色幽默意味：他們所要做的只有等待，而不必付出任何努力，還增加了成果的重磅性，以及各國自身的功績。

而今，隨着G20認可的OCED在7月1日的「事務級在線磋商」後發佈了協議文件，這一受多國尤其是中國認可的方案也變成了現實。只不過在部分媒體及政客的自行居功之下，似乎成了G7的功勞和成果。

但就美國方面的努力，早在2017年時，如今所呼籲的「15%稅率」就已經有了雛形，也即前總統特朗普（Donald Trump）在2017年4月提出的「特朗普減稅」方案。根據這一旨在吸引資本回流的計劃，美國的企業稅計劃從2017年時的35%下調到15%，但在2017年12月最終落實時，本土公司稅率中位數為23%，跨國公司為28%。

對拜登來説，美國的現狀需要他採取更多妥協，以免搖搖欲墜的平衡發生像佛羅里達塌樓事件一樣的變故。（美聯社）

對拜登當局來説，他上台之初試圖駁回調整特朗普的減稅方案，但面對共和黨勢力可能阻擊其「一萬億美元基礎設施一攬子計劃」的風險，拜登最終選擇妥協，並在6月上旬提出了15%的企業稅新方案，並由此和美財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）5月提出的15%以上的全球最低企業稅率形成了一定吻合。

從某種意義上來説，西方大國在經濟問題上可能都會保持對北京的相對穩健態度，這可能也是資本驅使的必然趨勢。

譬如日本副防相可以在美國保守智庫宣佈「保衞台灣這個民主國家」，但這並不妨礙日本簽署中國、東盟主導的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）相關文件。同理，美國雖然在中澳糾紛上以輿論支持澳洲，但美國煤炭也不失時機地取代了澳洲煤炭在中國市場的份額……

這種輿論與現實越發諷刺的現況，也成了當下這個時代的縮影。