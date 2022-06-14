英專家提開徵垃圾食物稅遭反對　約翰遜：減磅最好方法是吃少些

包括俄烏戰爭在內因素導致全球食物價格飆升之際，英國政府負責食物問題的首席顧問建議徵收垃圾食物稅，但首相約翰遜（Boris Johnson）6月13日稱，雖然必須提倡健康飲食，但現時開徵這項新稅會推高食物成本。



環境、食品和鄉村事務部首席非執行董事會成員丁布爾比（Henry Dimbleby）提出開徵垃圾食物稅，但未有納入13日公布、新的國家糧食戰略之中。

根據《每日郵報》，約翰遜13日視察康沃爾郡（Cornwall）海爾（Hayle）英格蘭南部農場（暫譯：Southern England Farms）時排除徵收這項稅的可能，告訴記者：「我們不想現在做開始徵收新稅這樣的事，這只會推高食品成本」。

↓約翰遜視察康沃爾郡農場↓

Hi @JeremyClarkson, we’re backing British farming by investing in new technology so that we grow and eat more of our fantastic homegrown produce.



We’re also supporting farmers to unlock the potential of their land and seize new opportunities. https://t.co/XnJEpOrAeo pic.twitter.com/xYQW3TPUH6 — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 13, 2022

約翰遜稱，「當然我們必須倡導健康飲食，幫助人們減輕體重，有各種方式可做到這一點，」而「最好的減肥方法，相信我，吃少一點。」

英國政府3月公布的報告顯示，英格蘭約三分之一的人肥胖，另有36.2%人超重。報道指，英國現在60%人超重或肥胖，到2024年，這個數字會上升至70%，英國國民保健制度（NHS）每年花費逾60億英鎊來治療與肥胖相關的健康問題。

約翰遜最重的時候被認為是105公斤，即231磅，2020年4月確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）促使他減肥。他同年10月表示自己已減26磅，且還會繼續減肥。