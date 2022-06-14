英專家提開徵垃圾食物稅遭反對 約翰遜：減磅最好方法是吃少些
包括俄烏戰爭在內因素導致全球食物價格飆升之際，英國政府負責食物問題的首席顧問建議徵收垃圾食物稅，但首相約翰遜（Boris Johnson）6月13日稱，雖然必須提倡健康飲食，但現時開徵這項新稅會推高食物成本。
環境、食品和鄉村事務部首席非執行董事會成員丁布爾比（Henry Dimbleby）提出開徵垃圾食物稅，但未有納入13日公布、新的國家糧食戰略之中。
根據《每日郵報》，約翰遜13日視察康沃爾郡（Cornwall）海爾（Hayle）英格蘭南部農場（暫譯：Southern England Farms）時排除徵收這項稅的可能，告訴記者：「我們不想現在做開始徵收新稅這樣的事，這只會推高食品成本」。
↓約翰遜視察康沃爾郡農場↓
Hi @JeremyClarkson, we’re backing British farming by investing in new technology so that we grow and eat more of our fantastic homegrown produce.— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 13, 2022
We’re also supporting farmers to unlock the potential of their land and seize new opportunities. https://t.co/XnJEpOrAeo pic.twitter.com/xYQW3TPUH6
約翰遜稱，「當然我們必須倡導健康飲食，幫助人們減輕體重，有各種方式可做到這一點，」而「最好的減肥方法，相信我，吃少一點。」
英國政府3月公布的報告顯示，英格蘭約三分之一的人肥胖，另有36.2%人超重。報道指，英國現在60%人超重或肥胖，到2024年，這個數字會上升至70%，英國國民保健制度（NHS）每年花費逾60億英鎊來治療與肥胖相關的健康問題。
約翰遜最重的時候被認為是105公斤，即231磅，2020年4月確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）促使他減肥。他同年10月表示自己已減26磅，且還會繼續減肥。