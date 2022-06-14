Celsius停提款風波懶人包　加密貨幣圈憂現傳染式「擠提」危機？

加密貨幣近來一再出現大跌市後，借貸與收息平台Celsius在6月13日宣布要暫停所有用戶提款與轉帳，一時間湧現大量Celsius「苦主」。這宗事件涉及Celsius平台疑隱瞞虧損，也與近來幣圈內頻出現的信任危機有關，它正暴露了其他平台也同樣面對的擠提風險，幣界人士擔心會蔓延至其他平台。



Celsius的創辦人為生於烏克蘭的美籍企業家Alex Mashinsky，圖為2022年4月他出席公開活動的宣傳圖（FB@celsius）

Celsius是什麼平台？

2017年成立的Celsius一方面是借貸平台，向客戶出借加密貨幣賺取利息回報，另一方面也是收息平台，它一直鼓勵用戶在平台存放加密貨幣，以提高平台的資金流動性，然後給予用戶高利息作回報，例如存入比特幣（Bitcoin）的年收益率（APY）達到6.5%至8.53%，甚至存入某些山寨幣的年收益率高達18.63%。

Celsius透過高利息鼓勵用戶存款，根據網站顯示存入某些山寨幣的年收益率高達18.63%（網站截圖）

為了吸引更多用戶存款，Celsius更設有不少優惠活動，例如新用戶存入價值400美元（約3,120港元）的加密貨幣達30天後，可得到價值50美元（約390港元）的比特幣回報，又或新用戶存入2.5萬美元（19.5萬港元）的加密貨幣長達90天後，可得到價值500美元（約3,900港元）的比特幣等。

優惠活動加上遠高於傳統銀行的存款利息，在過去吸引了大量散戶入場。Celsius網站指用戶達到170萬人。

Celsius為何「出事」？

早在加密貨幣公鏈Terra發生的Luna、UST暴跌事件後，幣圈內已出現對各平台的信心危機，並開始流傳Celsius可能受到事件衝擊的消息，Celsius在Terra鏈上平台Anchor Protocol存有數以億計的資金，在UST崩盤前成功撤回價值5億美元的加密貨幣，但事件究竟對其影響有多大一直是未知數，也引發不少人為確保安全而撤走資金。

Celsius過去定期在Facebook網站公布每周的平台資金出入數據，在Luna於5月9日暴跌事件後，Celsius於5月14日公布了有關數據，顯示在5月6日至5月12日期間，平台流入資金為3.96億美元，流出資金則達到11.5億美元，而在此之後Celsius停止了在Facebook主動公布這些數據。

Celsius於5月14日公布的數據中，顯示5月6日至5月12日期間，平台流入資金（inflows）為3.96億美元，流出資金（outflows）則達11.5億美元（FB@Celsius）

踏入6月後，Celsius更是負面消息不斷，包括被指在2021年Stakehound私鑰遺失事件中，損失至少3.5萬枚ETH，但沒有主動公布，遭質疑隱瞞虧損；它也被揭平台持有的約100萬枚以太幣（ETH）中，僅約27%為具備完全流動性的ETH，約44%為stETH，這個代幣本來以跟ETH掛鉤為目標，但近日出現脫鉤事件，也造成Celsius的損失。

至6月13日，Celsius發布公告稱「由於極端的市場條件」，將暫停所有提款、兌換和帳戶之間的轉帳。

圖為Celsius創辦人Alex Mashinsky（右）在2022年5月初出席公開活動時的照片（FB@Celsius）

不止是Celsius的危機

Celsius的危機影響或高達百萬的用戶，但更大問題是在現時熊市期間，各平台也陷入「信任危機」與擠提風險，加密貨幣市場的總體市值已從2021年11月的高位近3萬億美元，降至最新跌穿1萬億美元，隨着大量資金流走，此問題不止是Celsius面對，不少加密貨幣平台均可能面對「走資」危機。

加密貨幣網站Blockworks的研究主管Rasheed Saleuddin表示「肯定的是我們會看到一些『傳染』」，他稱Celsius、UST發生的事件都是擠提，並且不知道還會有哪些其他公司受到影響，「（另一借貸與收息平台）BlockFi有風險嗎？Nexo呢？這取決於他們有多大流動性。」