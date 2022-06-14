加密貨幣平台裁員潮？Coinbase等瘦身　Binance趙長鵬逆市談擴張

加密貨幣出現暴跌浪潮下，多間幣所或相關平台相繼裁員，包括在美國上市的幣所Coinbase最新在6月14日宣告計劃「瘦身」裁減18%員工；全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬則逆市稱仍會擴張，並專注於新併購。



根據Coinbase的最新宣布，公司要在市場低迷情況下削減成本，計劃減去18%人手，涉及約1100個職位。

Coinbase僅是近來公布裁員的多間加密貨幣公司之一，據新聞網站Coindesk報道，近日宣告裁減員工的加密貨幣科企也包括借貸與收息平台BlockFi、交易所Crypto.com、Gemini與Rain Financial。

This morning we announced that after taking significant time to plan and consider, we are reducing our headcount by roughly 20%. This is not a decision we take lightly and is one that brings us great sadness. — Zac Prince (@BlockFiZac) June 13, 2022

BlockFi行政總裁普林斯（Zac Prince）6月13日公布裁減約20%人手，即約170人。Crypto.com則在6月11日宣告減省約5%人手，涉及約260名員工。

趙長鵬：幣安有能力增長

熊市下多個平台相繼節流，最大加密貨幣交易所幣安（Binance）則稱會擴張，據美媒《財富》（Fortune）報道，幣安創辦人趙長鵬上周在一個論壇談到，公司有資源增聘人手，也會專注於新收購。

幣安創辦人趙長鵬在一個論壇談到，公司有資源增聘人手，也會專注於新收購，圖為Binance於2022年4月在社交網站上傳他的照片（FB@Binance）

趙長鵬稱「如果我們處於加密貨幣凜冬，我們將利用它，將最大限度地利用它。」他更補充說公司「在併購活動方面正加速發展。」

他認為幣安與其他加密貨幣公司不同，很大程度上避免在宣傳成本方面花費大量資金，例如超級碗（Super Bowl）廣告或體育場館冠名權等，此有助幣安在動盪市場下仍有能力增長。