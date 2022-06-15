猴痘｜世衛擬為猴痘改名　避免與猴子及特定膚色人種扯上關係

全球猴痘病毒正在擴散，成為焦點，但世界衛生組織擬更改「猴痘」這個名字。避免引發誤會，及對特定膚色人種造成歧視。



世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在6月14日的簡報會上表示，世衛大「正在與世界各地的合作夥伴和專家合作，改變猴痘病毒的名稱、進化枝及其引起的疾病。」

會改成甚麼名字暫時未知，但根據美國科學促進會（AAAS），其中一個可能是改名為「hMPXV A.1」，MPXV是猴痘病毒「Monkeypox Virus」的科學簡稱，「h」是人類，即人類猴痘病毒，最後的「A.1」是進化分枝的編號。

圖為2003年，為於美國三藩市的發現的一隻刺蝟。刺蝟也是囓齒類動物的一種，可傳播猴痘。（Getty）

猴痘在1958年，在猴子的身上被發現，因而得名。不過猴痘實際主要感染囓齒類（如松鼠）動物，在偶爾情況下才感染靈長類，稱其為「猴痘」並不正確。另一方面猴痘過往一直是非洲的熱帶雨林地區的風土病，且有不少病例從尼日利亞傳播出去，容易讓人誤解。

由多國專家聯署信中，反映目前主流媒體大都使用非洲受感染的人們照片，描述這病毒，讓人們把疾病與非洲地區連繫在一起：「而實際這病毒與其他疾病一樣，可對全人類造成影響，不分膚色及種族。」