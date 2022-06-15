拜登7月中訪沙特阿拉伯　美媒：不太可能解決油價危機

美國總統拜登（Joe Biden）7月13日至16日訪問沙特阿拉伯及以色列。美媒6月15日稱，拜登是次旅程或能令美國與沙特的關係好轉，但它不太可能解決困擾全球經濟的能源和油價危機。



沙特是盛產石油的國家，但彭博社6月15日稱，即使拜登成功在這次旅程中令沙特承諾出口更多石油，也不太可能解決目前的能源危機。

報道引述標普全球公司（S&P Global Inc.）副董事長、石油歷史學家耶金（Daniel Yergin）稱，問題是沙特和阿聯酋沒更多的石油來真正顯著地改變市場。

內文提及根據國際能源署 （IEA）資料，沙特及阿聯酋實際上是僅有的兩個擁有大量備用石油的產油國，它們每天的備用石油產量略低於300萬桶，這大約是需求的3%。

如各國希望以沙特及阿聯酋的石油來取代原本由俄羅斯供應的石油，兩國須動用這些備用石油。惟一旦兩國耗盡這些備用石油，將來遇上石油供應的緊急情況時，就會沒能力應對危機。耶金說：「這（備用石油）是石油市場目前僅存的最後一個安全保障。」

充斥爭議的沙特之旅

拜登有意出訪沙特的消息自從傳出後已引起爭議，因沙特人權紀錄屢被指不佳，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）更遭質疑是《華盛頓郵報》沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）死亡事件的幕後策劃者。拜登2020年更稱會讓沙特成為「被國際社會放逐的國家」（pariah）。

美國有線新聞網絡（CNN）6月15日稱，穆罕默德的影響力比美國因道德問題而對沙特產生的憤怒更持久，但拜登的沙特之旅在減輕油價飆升方面沒太大幫助。