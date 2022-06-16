拜登宣布再向烏克蘭提供10億美元援助　馬克龍擬與澤連斯基會面

美國總統拜登（Joe Biden）6月15日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話，並承諾華府再向烏克蘭提供10億美元軍事援助。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）同日表示或快將訪問烏克蘭首都基輔，與澤連斯基會面，但稱不會公開討論細節。



拜登透過白宮發表聲明，指他與澤連斯基討論烏克蘭局勢，重申華府承諾協助基輔方面捍衛民主及領土和主權完整。他向澤連斯基表示，美國再向烏克蘭提供10億美元安全援助，包括額外的火炮及海岸防衛系統，以及用於頓巴斯（Donbas）地區防衛任務的火炮彈藥和先進火箭系統。

另外拜登亦宣布向提供2.25億美元人道援助，為受到戰火影響的烏克蘭民眾供應潔淨食水、重要醫療物資和衛生保健、食物、帳篷，以及資助家庭購買必需品等。

雙方並談及美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）同日在比利時布魯塞爾協調各國繼續援助烏克蘭軍方的工作。

另方面，馬克龍訪問羅馬尼亞時向傳媒談及訪問基輔的計劃，認為時機已經成熟，指作為歐洲及歐盟一份子，有需要向烏克蘭及當地民眾傳達明確政治訊息。他認為這個訊息必須在歐盟23至24日的峰會作出重要決定前，向基輔方面傳遞。此外馬克龍提到，有需要尋找容許烏克蘭穀物出口的方式。

較早前有消息指，馬克龍準備與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及意大利總理德拉吉（Mario Draghi）訪問基輔，惟柏林及羅馬方面都拒絕評論有關報道。