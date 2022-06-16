新冠肺炎｜美國FDA顧問建議5歲以下兒童接種輝瑞及莫德納疫苗

美國食品及藥物管理局（FDA）專家小組6月15日一致建議，當地5歲以下兒童可以接種莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，預計最快可以在下週實施。



美聯社報道，FDA的外界專家小組審視過莫德納及輝瑞疫苗的數據後，一致認為6個月大至5歲兒童接種該兩款新冠疫苗利多於弊，他們接種後出現疲倦及發燒等副作用的機會普遍較低，而且不像成年人般常見。

有部分專家成員認為，疫苗所帶來的風險非常低，認為這批年齡層兒童確診後出現嚴重病徵或死亡的機會極微。

美國有大約1800萬名5歲以下兒童，亦是當地唯一仍未接種疫苗的年齡層。Omicron病毒株流行期間，幼童入院數目以令人憂慮的情況急增，至今全國共有442名4歲以下兒童死於疫情。FDA的專家認為，即使兒童的死亡人數甚低，但始終不可抹殺幼童接種疫苗的需要。

假如FDA對專家的建議開綠燈，仍需等待美國疾病控制和預防中心（CDC）專家小組18日表決結果後的決定，如果同樣獲得批准，當地醫院、診所及藥房最快可在20或21日開始接種。

輝瑞的建議接種年齡為6個月至4歲；莫德納的疫苗則適用於6個月至5歲幼童。