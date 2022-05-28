疫情｜全球大解封　入境英國等57個國家　無須接種疫苗及隔離

隨着全球新冠疫情逐漸趨緩，目前至少已有57個國家開始取消入境限制，是否有接種疫苗已不再是必要入境條件，因此也無須檢測或隔離，在過去四週裏，就有19個國家和兩個地區加入這項「解封」行列。



《彭博資訊》報道，不少國家對遊客採取後疫情時代態度，取消戴口罩規定和入境限制措施，代表無論是否接種過新冠疫苗，抵達前後都無須接受檢測與隔離，很多地方甚至連旅客追蹤表格（passenger-tracking form）的填寫如遞交也予以免除。

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隨着機票、酒店與度假屋價格飆升，已有業者預估，2022年夏季將成為「史上最繁忙季節」。豪華旅遊諮詢公司Local Foreigner合夥人拉萊弗里（Brooke Lavery）表示，「我們的客戶大多搞不清楚還有甚麼規定，各種消息滿天飛，旅遊方面也缺乏中央訊息來源。」

報導指出，目前已有至少57國開放邊境，且沒有入境要求，但仍要注意各國境內的各別相關規定，像是是否要戴口罩、疫苗護照、健康檢查等。

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解封國家名單如下：

阿富汗、阿爾巴尼亞、安道爾、阿根廷、亞美尼亞、阿魯巴、奧地利、巴林、比利時、博奈爾島、保加利亞、智利、剛果、哥斯達黎加，克羅地亞、古巴、庫拉索（Curaçao）、捷克、丹麥、多明尼加、薩爾瓦多、加蓬、直布羅陀、格林納達、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、以色列、牙買加、約旦、科索沃、科威特、吉爾吉斯、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、馬德拉群島、馬爾地夫、墨西哥、摩爾多瓦、蒙古、黑山、北馬其頓、挪威、阿曼、波蘭、羅馬尼亞、沙地阿拉伯、塞爾維亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克、瑞典、瑞士、英國、越南、也門。



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