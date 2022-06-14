疫情｜研究揭1類人最能抵禦BA.5　沒打疫苗但染過Omicron又如何？

以色列6月新冠疫情出現反彈，官員稱這波確診潮是由Omicron亞型變異株BA.5所引發。



依據當地最新研究，已接種新冠疫苗且感染過Omicron者，最能抵禦如今擴散世界各國的BA.5，因為這些人體內產生的抗體最多。

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以色列時報報報道，不論是打過疫苗但沒有染過Omicron病毒，或是反過來的沒打疫苗但有染過Omicron，這兩類人體內的抗體均少於打過疫苗且染過Omicron者。

希巴醫療中心傳染病流行病學小組負責人芮格夫尤柴（Gili Regev-Yochay）透露，「我們在實驗室可以清楚看到，感染Omicron但卻沒有打疫苗的人，沒有足夠的保護力對抗其他新變異株，但只要是感染Omicron且有打疫苗，就能產生更多抗體」。

在上述言論發表之際，以色列新冠確診數量逐步上升，依據衛生部門數據，R值已來到1.44，且有102名患者病情嚴重。官員稱，近期確診數增加是因為BA.5導致。

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抗疫首長薩卡（Salman Zarka）12日表示，他認為疫情尚未進入全面爆發階段，敦促社會大眾要戴上口罩，但也強調無意重啟像是過去2年那樣的限制措施。

事實上，以色列政府4月23日就已解除針對大眾的室內戴口罩規定，不過衛生醫療場所仍要戴口罩。如今衛生官員將開會討論重新實施室內口罩令規定。

以色列自2020年疫情爆發以來，已歷經5波新冠疫情，政府把大規模疫苗接種作為抗疫核心策略，截至12日數據，全國約950萬人口之中，有超過670萬人至少施打一劑疫苗。

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