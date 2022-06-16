再有顧問辭職　英國首相約翰遜威信再受創

英國大臣利益獨立顧問蓋特（Christopher Geidt）6月15日向首相約翰遜（Boris Johnson）遞交辭呈，成為兩年內第二位辭職的大臣利益獨立顧問。英媒指，約翰遜第二個大臣利益獨立顧問辭職之際，其威信進一步遭受打擊。



根據英國政府網站，蓋特在一份聲明中稱：「遺憾的是，我感覺我辭任大臣利益獨立顧問是對的（決定）。」他未有說明辭職原因，但前一天、14日重申，約翰遜在派對門事件中是否違反大臣守則是個合理的問題。

蓋特5月也曾說約翰遜是否違反大臣守則是個合理的問題，他必須解釋自己在英國因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而實施全國封鎖期間出席派對被罰，為何還認為自己沒有違反大臣守則。

圖為2017年6月，時任英女王私人秘書蓋特訪問美國國會圖書館。（Twitter@LibnOfCongress）

約翰遜2019年上任後，任命艾倫（Alex Allan）為大臣利益獨立顧問。艾倫2020年提交內政大臣彭黛玲（Priti Patel）涉嫌欺凌的報告遭約翰遜否決，其後宣布辭職。蓋特則是2007年起擔任女王私人秘書至2017年離職，2021年獲約翰遜任命為大臣利益獨立顧問。

大臣利益獨立顧問由首相委任，負責就大臣守則相關事宜向首相提供意見，包括大臣如何處理個人利益提供獨立的監察及意見，以防止利益衝突。