烏克蘭｜俄烏戰爭推高小麥價格　印尼國民美食營多恐加價

俄烏戰爭推高超級食物價格，除影響着歐美國家以外，東南亞國家亦不能倖免。印尼國民要擔憂的，是他們可能要為最愛吃的即食麵——營多麵Indomie付更多的錢。



在5月達沃斯舉行的世界經濟論壇上，印尼經濟事務協調部長哈爾達多（Airlangga Hartarto）曾表示，對烏克蘭危機引發的全球小麥價格上漲狀況表示擔憂，因這會令麵條的價格跟隨上漲。

哈爾達多所暗示的，相信是指印尼的即食麵，被稱為印尼國民美食的營多麵Indomie。營多是Indofood的一個品牌，以便宜美味著稱，在香港也能買到營多麵，其中撈麵是最受歡迎的小吃之一。

各款營多撈麵。營多在香港有相當的人氣，一部來自小吃，一部分來自印尼傭工的日常愛食。（資料圖片）

據世界即食麵協會數據，2021年印尼對即食麵的需求量達到132.7億份，僅次於包括香港在內的中國大陸的439.9億份，印尼人均消費量居首位，達到每年約50份。雖然數據沒有指名，但一般相信印尼所吃的都是營多，意味每個印尼人每月最少吃4次營多麵。

特別在新冠疫情期間，由於很多國民無法外出，營多幾乎成為所有人日常的方便食糧，帶動Indofood收益強勁。集團淨利潤在2021年飆升至10年以來新高。

截至6月8日，用於製作營多的小麥價格為每公斤11,600印尼盾（約6.2港元），同年上漲13%。營多平均售價約為2,800印尼盾（約1.5港元），在一個平均月薪約為1500港元的國家來說，這是一個剛好負擔得起的價格。

許多消費者政府都在關注營多的價格。被問及可能的調整價格時，Indofood一位官員表示，公司將考慮原材料和配料價格、經濟和消費者購買力作調整。

雅加達的一位上班族表示，營多加價將迫使人們改變伙食：「即使每包價格僅上漲500印尼盾（約3毫子港元），當你把一個月所吃的加起來，也會產生很大影響。」「現在我每週吃三到四次營多，未來我可能要減少至每週一至兩次。」

印尼近月才正飽受食品價格上漲之苦，俄烏戰爭導致葵花籽油價格上漲，連帶印尼國內食用油價格上升。印尼在4月一度宣布棕櫚油出口，以遏止食用油價格上漲但成效欠佳，至3星期後撤回。貿易部長在日前被撤換，政府在15日宣布改造內閣。