黑海糧食走廊陷入僵局　但俄羅斯正醖釀兩個「另類解方」

6月8日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）訪問土耳其，並與土方外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）討論烏克蘭穀物出口的相關問題。



此前，聯合國曾經提議，可於黑海開通糧食走廊，讓烏克蘭經此出口穀物，既緩解全球糧食需求壓力，也避免烏克蘭農民血本無歸。對此提案，恰武什奧盧認為合理可行，然其也表示，莫斯科與基輔必須為此進行談判，才能突破眼下困局。

2月24日俄烏衝突爆發後，為反制西方制裁，俄羅斯在黑海和亞速海域封鎖了數百艘載有烏克蘭出口糧食的船隻。就戰前經濟數據觀之，烏克蘭是世界第五大產糧國，其國內生產總值（GDP）有10%來自農業和食品部門，所出口的小麥和玉米更有90%以上通過黑海港口運輸，俄方此舉確實扼住了烏克蘭的經濟命脈，也連帶衝擊全球糧食安全。

雖說5月16日亞速鋼鐵廠戰鬥人員投降後，俄方便開始清理馬里烏波爾（Mariupol）港邊領土，檢查了超過150萬平方米的水域，同時清除亞速海海岸線上地雷，並在5月25日開闢通往黑海的海上走廊，允許外國船隻駛離馬里烏波爾港，但赫爾松港、尼古拉耶夫港、切爾諾莫斯克港、奧恰科夫港、敖德薩港、皮夫登尼港等地水域仍遭封鎖，單憑馬里烏波爾一港實在獨木難支。

此外儘管歐盟與烏方嘗試借陸路運出糧食，成果卻不甚理想。一來，烏克蘭並非歐盟成員國，跨境輸糧必然面對繁瑣的官僚與文書作業，結果便是邊境車潮大排長龍，運輸效率不彰；二來，烏克蘭與歐盟的鐵路系統並不相容，故中途需將貨品轉移至貨車上，無形中也是一筆時間成本；三來，如今借陸路運往歐盟的糧食多為玉米，而非小麥，其背後原因與歐盟自身需求有關，法國本身便是小麥出口大國，東歐平原西部國家也有極高的小麥自給率，本就沒有大規模採購烏克蘭小麥的市場空間，波蘭與羅馬尼亞的港口也不具備出口大量穀物的能力，故要借歐盟之手轉運烏克蘭小麥，終究是緩不濟急。

正因百轉千回種種方案，皆不如開放黑海水域實際，這才會有6月8日的土俄會談。然此一方案，牽引出了更多複雜因素。

5月5日，在烏克蘭南部城市馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，煙從鋼鐵廠內升起。（AP）

烏克蘭在擔憂什麼

首先，俄羅斯雖表示願有條件開放黑海水域，卻無法取信其他域外國家，並引發了「軍艦護糧」的相關討論。

早在5月24日，英國《泰晤士報》（The Times）便報道，英國政府表示將繼續與其他國家合作以恢復烏克蘭糧食出口，英國皇家海軍「可能」派出護航艦艇；立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）亦表示，該國正在尋求創建「自願」的海軍聯盟；拉脱維亞則稱需要一個北約旅，即約5,000名士兵的軍事特遣隊，加強北約東翼防禦，以阻止俄羅斯「可能的攻擊」。

然而這般「軍艦護糧」構想，因各國皆顧慮激怒俄軍的風險，故從始至終流於口舌之爭。以荷蘭為例，為回應拉脱維亞等國要求，其表示願意參與護航，「但目前條件尚不成熟」；號稱「可能派出護航艦艇」的英國皇家海軍，更是動靜全無；愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）雖在達沃斯論壇上表示，「愛沙尼亞對護航行動已經有所準備，英國和其他國家可能會加入。」卻也對此構想的「聯盟」之稱持謹慎態度，強調「不必是北約的行動，但我們可以說是北約國家的行動。」

對此現象，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）嘲諷道，北約並不希望幫助確保穀物安全通過黑海。「我會全心全意地歡迎這個決定，但我沒有看到承擔與這次行動相關的所有風險的耐力和勇氣。」

2022年4月25日，烏克蘭外長庫列巴在外交部接受美聯社訪問。烏克蘭外交部設於該國首都基輔。（AP）

此外，相較於「軍艦護糧」的嘴上較量，另一阻卻黑海運糧的障礙更加具體，卻更不易排除，那便是烏克蘭佈下的水雷。

戰爭開始後，不僅俄方封鎖了亞速海與黑海水域，烏克蘭也為避免俄軍自海上攻打敖德薩（Odessa），而於周遭水域佈下諸多水雷，此舉同樣會危及運糧船的航運安全。對此拉夫羅夫表示，若烏克蘭清除港口水雷，船隻將能在接受俄軍檢查並確保不攜帶武器後進入港口並裝載糧食，過程中俄方將與土耳其合作，並且保證不發動任何襲擊。

但這般保證顯然無法說服烏克蘭。尤其俄羅斯國防部下屬委員會已於6月1日透露第三階段特別軍事行動目標，其中就包括控制尼古拉耶夫（Mykolaiv）、敖德薩和哈爾科夫（Kharkiv），烏克蘭自會擔心，伴隨海上運糧通道開放，俄軍將趁此長驅直入，屆時糧食尚未運出，敖德薩便已深陷戰火。故其表示，歡迎土耳其在內的第三國海軍提供協助，但為確保船隻安全通過，烏克蘭寧願從西方獲得反艦導彈。

歸根結柢，戰火導致了眼下的糧食危機，也讓黑海的水雷困境陷入僵局。眼下戰況加劇，俄羅斯已佔有烏克蘭20%領土，只要俄軍持續推進，烏克蘭對黑海除雷的抗拒必然與日俱增，屆時恐將導致兩個另類結局。

烏克蘭一名動物學家2022年3月提供的照片，可見哈爾科夫一個街市被炮擊後，現場冒出滾滾濃煙。（AP）

俄羅斯與土耳其的盤算

第一，伴隨全球糧食需求壓力上升，如若黑海運糧持續無解，俄羅斯要求解除制裁的籌碼，也將相對增強，尤其是影響俄方糧食出口的船運與支付制裁。

自糧食安全成為議題後，俄羅斯方面便持續表示，若西方解除對俄經濟制裁，作為交換，俄方將放鬆對烏克蘭港口的封鎖。例如普京曾指出，如果歐盟解除三個月前對俄實施的系列制裁，其將允許糧船離開敖德薩港；歐盟官員也曾透露，俄方希望歐盟解除俄羅斯船隻進入歐盟港口的禁令。雖說美方稱俄羅斯的要求為「勒索敲詐外交」，並表示不會同意克里姆林宮任何經濟制裁方面的要求，但情勢恐將迫其作出抉擇。

6月8日，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄軍在烏克蘭的行動並未引發國際糧食危機，反倒是部分國家政府做出的一系列錯誤事件和行動，才是導致危機的關鍵，為讓俄羅斯的糧食可供應予國際市場，西方必須解除對俄實施的直接與間接制裁，放鬆航運保險、支付和進入歐洲港口等相關禁令。其更指出，烏克蘭的糧食儲備對國際市場的重要性不應被過分誇大，滯留烏方港口的實際糧食數，比烏克蘭宣稱的少很多。

佩斯科夫所言，自然是為俄羅斯的國家利益打算，故對烏克蘭在全球糧食供應鏈的角色輕描淡寫。然若黑海僵局持續未消，西方恐被迫在填補糧食缺口的考量下，放鬆對俄制裁，以爭取俄方輸血全球糧食市場。此一結果，雖能緩衝糧食危機的風險，卻代表西方對俄圍堵的又一挫敗，不僅前述施壓功虧一簣，更在「對俄讓步」的舉措中，賠上其大國威望。

俄羅斯自2月發動戰爭入侵烏克蘭後，遭到國際全面制裁，多家外企宣佈退出俄國市場；全球汽水領頭羊品牌可口可樂（Coca Cola）、百事可樂（Pepsi）也接續宣佈暫停在俄國營運。圖為攝於5月14日、烏克蘭境內遭戰火波及的一幅可口可樂廣告。（Getty Images）

第二，若烏方持續抵制黑海除雷，則可能讓「土俄合賣糧食」的機制更加枱面化。

自特別軍事行動轉入第二階段以來，烏克蘭與西方便持續指控俄羅斯「掠奪且盜賣」烏克蘭糧食，如此指控雖有輿論戰考量，卻也是奠基在一定程度的現實發展上。6月8日，俄羅斯控制的扎波羅熱（Zaporizhzhia）臨時軍民行政當局負責人巴利茨基（Yevgeny Balitsky）便表示，扎波羅熱地區正在向中東地區供糧，糧食來源包括自赫爾松（Kherson）與扎波羅熱收購的穀物，「我們正在通過俄羅斯運送糧食，並與土耳其簽署了主要合同，第一批火車已經通過克里米亞出發前往中東，這是烏克蘭的傳統市場。」

無獨有偶，土耳其裔的地緣政治分析家埃塞克（Yörük Işık）也在接受法國24新聞網（France 24）訪問時表示，其在觀察並追蹤博斯普魯斯海峽的船隻動向時發現，有幾批貨輪在烏克蘭敖德薩、切爾諾莫斯克、馬里烏波爾等受俄封鎖的港口裝載小麥後，駛向敍利亞，再開往黎巴嫩與埃及，前者設有俄軍基地，後兩國則因俄烏衝突面臨了龐大的糧食壓力。埃塞克補充，其也觀察到俄羅斯的新羅西斯克港出現一批「在該區從未見過」的土耳其舊船，且懸掛了其他國家的旗幟，埃賽克推斷這些船「可能與俄羅斯政府簽訂了合同」。

回顧現實，儘管2月27日起，土耳其援引1936年的《蒙特勒公約》，實際上限制俄羅斯與他國軍艦借博斯普魯斯海峽、達達尼爾海峽進入黑海，卻未對商船進行攔截或搜查。6月3日，烏克蘭駐土耳其大使博多納爾（Vasyl Bodnar）亦表示，土耳其買家是接收俄羅斯「從烏克蘭竊取糧食」的對象之一。故埃賽克所言，儘管未必全真，恐怕也反映了一定現實。

綜上所述，不論是俄方資訊或第三方觀察，皆暴露國際政治下的殘酷現實：為追求自身糧食安全與國家利益，烏克蘭的呼籲從不是各方的首要考量。

2022年3月7日，馬里烏波爾的平民輪候領取糧食。（Evgeniy Maloletka／美聯社）

對非洲當地「需糧孔急」的國家而言，俄羅斯和烏克蘭約支撐其40%的小麥需求，在饑荒壓力下，如若烏克蘭供應驟減，要轉為採購俄羅斯糧食，其不僅不會猶豫，還會積極行動。糧食的存在重於糧食來源，是苦於饑荒處的血淚體會，如此作為或會面臨外界的道德說教，卻至少好過遍野餓莩。

而對土耳其來說，其根本動機，是要壯大自己的區域發言權，以超脱中型國家的地位限制。由地緣視角觀之，土耳其掌握了進入黑海的半把鑰匙，恰好可借協調烏克蘭運糧的契機，提高自身國際曝光與威望。如若協調成功，土耳其將能宣傳這筆「外交功績」，並緩解因黑海困局導致的自身航運損失；若功敗垂成，土耳其仍可借「助俄運糧」一事，賺進大筆鈔票。

5月18日，土耳其總統埃爾多安在安卡拉國會上，呼籲北約成員國尊重土耳其擔憂。（AP）

最後，對俄羅斯而言，開放黑海運糧一事對其僅有道德加分，而非急迫需求；若要發揮更大政治價值，便是將其當作談判協商的籌碼，也就是迫使西方解開部分對俄制裁的枷鎖，或是讓烏克蘭為此清除港內水雷，好替未來可能的軍事攻勢做準備。

畢竟俄羅斯已通過實踐證明，其能自烏克蘭海陸並行運出糧食，且是通過與當地農民、第三方國家共同合作的方式，為某些地區的糧食危機「解套」，同時在國際糧價高漲的情況下，賺進大筆收益。故對俄羅斯而言，西方所謂「糧食危機」，與其說是真危機，不如說是拘泥政治正確下的「庸人自擾」，如若烏克蘭糧食當真運不出境，各方終會向俄羅斯尋求協助，不論是繞過經濟制裁、轉購俄羅斯糧食，或是採購由俄羅斯運出的烏克蘭糧食，屆時莫斯科還能趁機收穫外交利益，可謂一石二鳥。

歸根結柢，烏克蘭雖說糧食產量豐富，面對當前困窘局勢，卻沒有絲毫談判本錢，這也是土俄逕自談判黑海糧食走廊機制，卻未邀烏克蘭一同參與協商的原因。

到頭來，輿論圍攻、道德說教終究難越現實高牆，正如西方誇下海口要禁絕俄羅斯油氣，卻又反覆猶豫、不敢大刀闊斧般，黑海運糧一事，由於土耳其與俄羅斯皆非最急迫的一方，故其反而可好整以暇開出條件，調度自己的國家利益，甚至籌劃未來預案；而西方雖譴責俄羅斯製造糧食危機，卻一不肯派兵前來黑海護航，二不肯放開對俄制裁枷鎖，終究無助緩解局勢；烏克蘭雖呼籲全球對俄施壓，結束俄烏戰爭，表示「這是解決糧食危機的根本辦法」，卻因西方口惠實不至的「協助」、俄羅斯據地為王的霸道，而終究要成為國際政治的現實祭品。