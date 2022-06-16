拜登去信油企促增產　3大原因致說時容易做時難

全球石油供應緊張、油價飆升，美國總統拜登（Joe Biden）6月15日去信國內多間油公司高層，要求油企增加產能，希望藉此紓緩油價高企為民眾帶來的經濟負擔。惟美媒指出，增產「說時容易做時難」，有3大原因導致油企難以隨便大幅增產。



拜登最新去信包括埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）在內的油公司，他要求企業必須立即採取行動增加汽油、柴油和其他精煉產品供應。美國白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）6月15日更向記者表示，拜登願意動用《國防生產法》來協助提高煉油產能。

拜登：圖為2022年6月3日，美國總統拜登在特拉華州見記者。（AP）

華府希望油企配合增產，以緩和石油短缺和油價高企問題。惟美國全國公共廣播電台（NPR）3月19日報道指出，有3大原因導致油企無法輕易增產。

供應鏈問題限制

第一個原因是油企的產量受供應鏈的問題限制。美國能源分析公司Enverus的情報副主席Farzin Mou表示，即使在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對供應鏈造成破壞前，增加石油供應也並非易事。

她指出增加產量需要時間，而且疫情破壞供應鏈，油企在採購沙和鋼鐵等產油需用到的材料時面臨困難，這更清楚顯示，油企不太可能快速地增產、解決油價高企的問題。

石油：圖為2022年5月10日，美國邁阿密一個油站的顧客正為汽車入油。（AP）

石油業人手短缺

第二個原因是石油業人手短缺令油企沒足夠人手來增產。報道指，自2015年以來，協助生產石油和天然氣的工人數量一直穩步下降。在新冠肺炎疫情初期，各國對石油的需求下降，當時很多工人被解僱。石油和天然氣生產商2021年重新開放約一半的職位並招聘人手，但很多之前被解僱的工人已不會重返石油業。與疫情前相比，美國協助生產石油和天然氣的工人數量已減少約12,400人。加上石油業青黃不接，很少年輕人加入，隨着年長工人退休，油企人手不足的情況更嚴重。

投資者怕損失

第三個原因是投資者不允許油企輕易增產。油價的波動很大，當油價下跌時，會為投資者帶來損失。報道指，在過去幾年，投資者一直明確地向石油生產商表示，他們不應投入額外資金來增產。美國數據企業阿萊里安公司（Alerian）研究主任莫里斯（Stacey Morris）說：「能源公司非常害怕提高產量，因為它們會受到投資者的懲罰。」