油價高企　拜登去信油企促增產　白宮稱若需要願用《國防生產法》

國際油價高企影響民生，美國總統拜登（Joe Biden）6月15日去信國內多間油公司高層，要求油企增加產能，美國白宮發言人同日指油公司有「愛國義務」去增產，又稱若有幫助的話願動用《國防生產法》（Defense Production Act）。



拜登去信埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）等油公司，他在信中談到「在戰爭時期——把歷史上高企的煉油廠利潤率直接轉嫁給美國家庭是不可接受的」。

他又指，企業必須立即採取行動增加汽油、柴油和其他精煉產品供應。

美國通脹問題持續，美國汽車協會（AAA）6月11日的網站數據顯示，全美國平均汽油零售價格在6月11日升破每加侖5美元，達到5.004美元，創下當地歷來新高。

拜登：圖為2022年6月13日，美國總統拜登在白宮出席活動。（AP）

白宮：油公司有「愛國義務」

美國白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）15日更向記者表示，煉油企業有「愛國義務」（patriotic duty）去增加產量及減低消費者要承受的費用。

皮埃爾又稱，若然幫助提高煉油產能，總統拜登將願意動用《國防生產法》，她指拜登對聯邦政府工具的「所有合理使用」都持開放態度，包括緊急行動如使用《國防生產法》。

美國爆發嬰幼兒奶粉荒後，拜登5月中動用《國防生產法》，包括要求奶粉配方供應商先向有關奶類製品公司交付產品，又授權國防部徵用商用飛機，還有使用美國軍機從外國進口符合聯邦政府標準的奶粉供應等。