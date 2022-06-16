《光年正傳》有同性接吻畫面　新加坡禁16歲以下進戲院觀看

迪士尼（Disney）旗下彼思動畫製作室（Pixar）最新作品《光年正傳》（Lightyear）在全球多地陸續上映，這套以巴斯光年（Buzz Lightyear）為主角的電影6月17日將登上新加坡大螢幕。據外媒報道，新加坡資訊通訊媒體發展局（IMDA）規定，16歲以下觀眾不得進場觀看這部動畫。



根據新加坡資訊通訊媒體發展局14日公告，《光年正傳》內容包括女主角Alisha Hawthorne與同性伴侶共組家庭，還包括兩人親吻的畫面，新加坡起初要求迪士尼考慮發行2個版本，沒有敏感畫面版本可讓年輕觀眾觀賞，但遭迪士尼拒絕，當局之後決定把這部片列為NC16等級，禁止16歲以下觀眾到電影院觀看。

資媒局影片諮詢團稱，新加坡是多元社會，須考慮不同的觀點和感受，大多諮詢成員認為內容明顯提及同性婚姻，應對這部電影進行較高的分級。

新加坡傳媒《聯合早報》指，這是當地首個因含同性戀畫面而獲得較嚴格分級的動畫電影。

《光年正傳》是迪士尼著名電影《玩具總動員》（Toy Story）的前傳。新加坡政府並非首次因同性戀畫面而對電影進行較嚴格的分級。漫威電影永恆族（Eternals）同樣因同性親吻畫面，分級被列為M18，即18歲或以上才能觀看。

近來有關《光年正傳》的新聞不斷，外媒傳出這套動畫在中東和亞洲的14個國家遭禁上映的消息，亦似乎不太可能在中國上映。它在正式上映前，在電影網站IMDb得到網民的極端評價，只給予1分（滿分為10分）的網民一度佔逾半；至於在爛番茄（Rotten Tomatoes）網站，根據網站追蹤影評的正面評價比例，它得到82%的高分。