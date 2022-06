光年正傳｜ 電影情節涉同性伴侶　傳中東和亞洲14國家禁止上映

為《反斗奇兵》系列經典角色「巴斯光年」製作的迪士尼與彼思動畫獨立電影《光年正傳》(Lightyear)即將在香港上映,有傳華特迪士尼公司一直無法獲得在中東和亞洲14個國家放映迢部電影的許可,亦似乎不太可能在全球最大的電影市場中國上映。



英媒6月14日引述一名《光年正傳》的製片人稱,中國當局要求對這部電影進行剪輯,但迪士尼拒絕有關要求,因此她認為這部電影不會在中國上映。迪士尼尚迄今尚未收到中國當局是否允許這部電影上映的答覆。

部分中東國家包括沙特阿拉伯和阿聯酋都禁止這部電影上映,原因是故事情節中包含了同性之吻。阿聯酋媒體監管辦公室表示,《光年正傳》因違反國家媒體內容標準而被禁制放映。

據美媒《The Hollywood Reporter》報道,有問題的電影場景涉及一位名叫Alisha的太空人和她的拍檔,影片中出現兩人用嘴唇親吻打招呼的情節。Alisha是主角巴斯光年的好朋友,片中她與一名女性太空人結婚。

在很多中東國家,同性戀被認為是犯罪行為。沙特阿拉伯4月曾要求迪士尼刪減電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)內有關LGBTQ的情節,該片最終沒有在該國放映。