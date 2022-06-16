美國警告中國「勿站在歷史錯誤一方」　北京：始終站在公道一邊

美國國務院6月15日警告中國在俄烏問題上不要站在歷史錯誤一方後，中國外交部發言人汪文斌16日回應稱，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，中方始終站在和平一邊，站在公道一邊。



在中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月15日通電話後，美國國務院同日發表聲明，警告中國在俄羅斯揮軍烏克蘭的問題上，不要站在歷史錯誤的一方，又指中國聲稱是中立，但其行為表明北京仍在投資與俄羅斯的密切關係。

汪文斌16日回應稱指：「俗話說，走夜路吹口哨——給自己壯膽。美方一再表白自己站在歷史正確的一邊，這是不是一種心虛的表現呢？」他又指誰站在正確一邊，世人自有公論。

他指當美國違背承諾，連續推動北約（NATO）東擴，使歐洲再次陷入衝突對抗的時候，中國積極倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，呼籲建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

他並表示，當美國叫嚷要戰鬥到最後一個烏克蘭人、為衝突拱火澆油的時候，中國積極勸和促談，指出國際社會應當支持俄烏雙方談下去，而不是打下去。他稱當美國大搞極限制裁施壓、危機外溢效應日益擴大蔓延的時候，中國堅決反對把世界經濟政治化、工具化、武器化，強調不能讓國際經濟合作幾十年努力的成果毀於一旦，更不能讓各國老百姓為此付出沉重代價。