歐盟四國支持烏克蘭成為歐盟候選國

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、意大利總理德拉吉（Mario Draghi）和羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）在烏克蘭基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤後。5人會後出席記者會。



馬克龍稱法德意羅四國領導人支持給予烏克蘭歐盟候選國地位，希望在下週舉行的歐洲理事會會議上就給予烏克蘭歐盟候選國地位能做出一致決議。

新華社16日引述烏克蘭總統網站消息，烏克蘭總統澤連斯基當天與到訪的法國、德國、意大利、羅馬尼亞四國領導人舉行會晤，就加強烏克蘭國防能力、向烏民眾提供經濟支持、應對糧食危機、對俄羅斯進一步制裁施壓、烏克蘭與歐洲一體化等議題進行了討論。

澤連斯基向各方介紹烏克蘭局勢相關情況以及烏方在國防領域的優先需求。他表示，烏方期待獲得包括重武器、火箭炮和導彈防禦系統在內的新援助。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理德拉吉（Mario Draghi）、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）2022年6月16日到訪烏克蘭，會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），圖為5人會面後出席聯合記者會。（AP）

馬克龍和朔爾茨16日在烏克蘭首都基輔表示，兩國將進一步加強對烏軍事援助。

馬克龍表示，歐盟國家已向烏克蘭提供經濟、人道主義和軍事支持，並將加大支持力度。法國將加強對烏軍事支持，未來數週內將就提供更多「凱撒」自行榴彈炮做出決定。

朔爾茨表示，德國向烏克蘭提供了大量財政援助和武器，並訓練烏軍士兵使用現代武器等。德國與美國、英國已達成一致，將向烏克蘭提供多管火箭發射系統。

俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫16日在社交媒體上發文表示，西方國家領導人此訪毫無用處，「不會讓烏克蘭更接近和平」。俄總統新聞秘書佩斯科夫同日表示，希望此次訪問「不要只專注於以增加武器供應的方式支持烏克蘭」，武器供應只會「延長人民的苦難，對這個國家造成更大傷害」。