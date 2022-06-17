猴子饑餓到襲擊人類　持續乾旱非洲陷糧食危機　俄烏戰爭加劇缺糧

俄烏戰爭推高糧食價格，加劇了全球糧食不穩定，令一些本來缺乏糧食的非洲國家，正面臨更嚴重的威脅。在埃塞俄比亞，因氣候變化帶來的疊加效果令問題進一步加劇，有猴子因過份饑餓開始襲擊人類，情況非常罕見。



英國慈善機構救助兒童會（Save the Children）在6月16日表示，因埃塞俄比亞的東部和南部持續干旱，導致糧食失收，全國數以萬計的兒童正面臨「致命」的營養不良。而不只是人類，饑餓同時邁延至動物身上。

圖為6月5日，索馬利首都摩加迪休的一間診所。索馬利同樣受嚴重乾旱及糧食物價上升衝擊，出現嚴重饑荒。（AP）

協會地區負責人指已收到有關家庭要用棍子趕跑受飢餓猴子侵擾的報告，疣豬已經開始闖入人們的家園尋找食物。

負責人指出，猴子會從權木叢中衝出來，攻擊攜帶物品的兒童或婦女，以為他們攜帶的是食物。疣豬也因為無法抵受飢餓，走入了人們生活的村莊：「他們毫無畏懼的闖進來，目的只是為了生存。」儘管沒有人因此而受傷，但形容如此的情況非常罕見。

受氣候變化影響，當地已連續四個雨季失收，面臨着40年來最大型的旱災。而這旱災波及的不僅是埃塞俄比亞，還有肯尼亞和索馬里。

據聯合國估計，索馬里1600萬人口中有近一半存在嚴重的糧食短缺問題，自1月以來，至少有448名索馬里兒童死於嚴重營養不良。

除了氣候問題，俄烏戰爭也影響着當地，聯合國糧農組織的報告顯示，2021年該國90%以上的小麥淨進口來自俄羅斯和烏克蘭，因烏克蘭黑海港口敖德薩被封鎖，目前約有2500萬噸小麥無法運出港口。

另據《每日電訊報》報導，俄烏衝突爆發前，索馬里就已出現由新冠疫情帶來的經濟問題並引發通貨膨脹，當地食品價格自2021年2月的一年期間飆升了36%。