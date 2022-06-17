美國參議員提出新法案　倡把台灣列為「主要非北約盟友」

美國兩名參議員6月16日提出一項法案，希望藉此顯著地加強美國對台灣的支持。法案內容包括將台灣列為美國的「主要非北約（NATO）盟友」。



美國民主黨籍參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）和共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）共同提出的法案名為《2022年台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）。法案內容也包括在未來4年內，向台灣提供45億美元的外國軍事資金、以及如中國大陸對台灣有任何侵略行為，美國或會對北京實施嚴厲制裁。

英媒17日稱，如這法案成為新法例，它會推動美國國務院尋求談判，以將駐美國台北經濟文化代表處改名為「台灣代表處」。

報道指，參議院幕僚表示，梅嫩德斯和格雷厄姆希望最早可於下週讓委員會就法案投票，並將它送交參議院。

梅嫩德斯和格雷厄姆表示，這是自1979年《台灣關係法》以來，美國對台政策最全面的一次調整。

英媒17日引述一名美國官員稱，《2022年台灣政策法案》的一些部分令美國總統拜登（Joe Biden）政府和美國國務院不安，他們擔心法案會引起北京的敵意。