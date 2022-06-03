美國務院網站涉台內容　再度置入「不支持台獨」字句

撰文：許懿安
出版：更新：

美國務院網站5月28日第二度更新美台關係內容，文中再度置入「不支持台獨」字句。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）5月26日發表對華政策演說，2天後，國務院網站28日再次更新美台關係的內容。

與5月5日版本的內容相比，最新版本附加了「我們反對任何一方單方面改變現狀；我們不支持台獨；我們期待兩岸之間的分歧將以和平方式得到解決。」

We oppose any unilateral changes to the status quo from either side; we do not support Taiwan independence; and we expect cross-Strait differences to be resolved by peaceful means.
美國務院網站

美國務院5月5日更新網站內的「美台關係」事實清單頁面，強調台灣是美國在亞太區內的關鍵夥伴，舊版本內有的「美國不支持台灣獨立」以及「台灣是中國的一部份」字句消失，引起中國不滿。

美國國務院5月5日更新官方網站內的「美台關係」事實清單頁面內容（網站截圖）

美國總統拜登（Joe Biden）5月23日稱，若中國攻台，美國會以軍事回應。拜登的言論被指再度背離美國對台「戰略模糊」的政策。但美國方面不久後澄清，美國對台政策不變。

布林肯5月26日在對華政策演說中明確指出，華府不支持台灣獨立。

布林肯發表對華政策演說　成立國務院「中國院」專責推進對中外交中國外交部稱美國務院發言人試圖抵賴一個中國原則美國務院網站更新美台關係現況　重申不支持台獨美國務院官網更新美台關係現況　「美國不支持台獨」字句消失
中美關係
美台關係
你可能感興趣