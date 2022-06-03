美國務院網站涉台內容　再度置入「不支持台獨」字句

美國務院網站5月28日第二度更新美台關係內容，文中再度置入「不支持台獨」字句。



美國務卿布林肯（Antony Blinken）5月26日發表對華政策演說，2天後，國務院網站28日再次更新美台關係的內容。

與5月5日版本的內容相比，最新版本附加了「我們反對任何一方單方面改變現狀；我們不支持台獨；我們期待兩岸之間的分歧將以和平方式得到解決。」

We oppose any unilateral changes to the status quo from either side; we do not support Taiwan independence; and we expect cross-Strait differences to be resolved by peaceful means. 美國務院網站

美國務院5月5日更新網站內的「美台關係」事實清單頁面，強調台灣是美國在亞太區內的關鍵夥伴，舊版本內有的「美國不支持台灣獨立」以及「台灣是中國的一部份」字句消失，引起中國不滿。

美國國務院5月5日更新官方網站內的「美台關係」事實清單頁面內容（網站截圖）

美國總統拜登（Joe Biden）5月23日稱，若中國攻台，美國會以軍事回應。拜登的言論被指再度背離美國對台「戰略模糊」的政策。但美國方面不久後澄清，美國對台政策不變。

布林肯5月26日在對華政策演說中明確指出，華府不支持台灣獨立。