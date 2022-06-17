烏克蘭局勢｜馬克龍訪基輔獻「和解之抱」　澤連斯基表情有亮點

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、意大利總理德拉吉（Mario Draghi）和羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis），4位歐盟成員國領導人，在16日攜手出訪烏克蘭首都基輔與總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會見，展現對烏克蘭抗俄的支持。日前因一席「不要羞辱俄羅斯」的說法，惹怒一眾烏克蘭官員的馬克龍，當天在基輔與澤連斯基的互動也成為焦點，還被媒體拍下馬克龍親切獻上擁抱，結果澤連斯基一臉冷漠望向鏡頭的尷尬畫面。



歐盟4成員國領導人16日出訪基輔的行程，是自今年2月俄軍發動攻擊以來，歐盟成員國元首出訪基輔最高調的行動之一。不過馬克龍過去多次被批評挺烏態度保守，本月初受訪時還曾呼籲西方國家在烏克蘭議題上不可以給普京難堪，引發烏方強烈抗議。因此，各界也相當好奇他此次前往基輔與澤連斯基會面的氣氛。

馬克龍獻抱 澤連斯基卻是這表情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據現場畫面，馬克龍和澤連斯基在記者會上合照時看起來似乎相當不自在，雖然馬克龍熱情地握着澤連斯基的手，另一手還搭着他的肩膀獻上擁抱，但澤連斯基卻冷淡地直盯鏡頭，臉上完全沒有笑意，兩人似乎並沒有因為這次會面完全破冰。

事實上，此次歐盟4國領導人高調前往基輔，除了展現反俄羅斯入侵的挺烏態度外，也一致口徑的力挺烏克蘭加入歐盟。馬克龍在聯合記者會中表示：「我們四個人都支持（烏克蘭）候選人的地位。」德國總理朔爾茨也表示，「德國贊成（歐盟）做出有利於烏克蘭的正面決定」，還強調烏克蘭屬於「歐洲大家庭」。

'His face says it all' Hilarious reaction to Macron and Zelensky's 'uncomfortable' embrace https://t.co/PfDD3zhESV — Daily Express (@Daily_Express) June 16, 2022

據悉，歐盟將在當地時間17日正式授與烏克蘭及摩爾多瓦（Moldova）歐盟候選成員的資格，最快將在下週四和週五，在布魯塞爾召集成員國開會進行討論。

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