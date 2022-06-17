歐盟多國支持烏克蘭加入歐盟　但再快也要數年甚至數十年

歐洲多國領袖一同前往烏克蘭首都基輔，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示兩國將提供更多軍事援助，四國支持烏克蘭加入歐盟。



在俄烏戰爭爆發不久後，烏克蘭促求歐盟啟動新程序，加快烏克蘭入歐申請，承認烏克蘭加入歐盟。烏克蘭是否應該加入歐盟及俄羅斯將如何反應，多年來一直是具爭議的問題。2013年，烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）突然決定不與歐盟簽署協議後，爆發大型示威，最後導致亞努科維奇下台。

雖然歐洲國家普遍歡迎烏克蘭的加入，但要成為現實可能需要多年時間，甚至數十年。

圖為6月16日，德國法國及意大利領導人一同前往基輔，與澤連斯期會面。（AP）

加入歐盟的流程是什麼？

在字面上，這個過程相對簡單：一個國家提出申請後，委員會就是否應該考慮候選資格作出裁決。而其中審議的準則，稱之為「哥本哈根標準」（Copenhagen criteria）。

哥本哈根標準有三項要求，申請國要有運作良好的自由市場經濟，維護歐洲價值觀，例如人權及支持歐盟對法治的解釋，以及擁有運作良好的包容性民主政府。

若申請國被認為符合標準，就可以開始就歐盟的35章進行談判。最後在歐盟成員國同意後，經歐盟議會和每個成員國政府的立法部門批准，便能正式加入歐盟。

烏克蘭合符加入標準嗎？

儘管歐盟27個成員國普遍支持烏克蘭，但讓一個目前處於戰爭狀態的國家開始加入進程會引發各種問題。有許多候選國多年來一直在申請加入，但因某些情況一直被拖延，土耳其就是一個例子。讓一個處於戰爭狀態的國家加入歐盟會引發這些國家的不滿。

還有一個真正的擔憂，是烏克蘭距離哥本哈根標準還有一般距離。根據國際透明組織（Transparency International）2021年清廉指數，烏克蘭在180個國家中排名第122位，烏克蘭的清廉情況明顯欠佳。一些歐盟官員擔心，戰後烏克蘭部分地區可能會被俄羅斯佔領，很難預測烏克蘭的人權情況在未來幾年會改善還是惡化。

也有成員國擔心烏克蘭在戰後需進行大規模的重建工作，現在讓其加入歐盟會立即消耗大量歐盟預算。

圖為2018年11月，一個寫着EU的氣球放在一帽歐盟的國旗旁。（Getty）

要花多少時間談判加入？

這取決於俄烏戰爭何時結束，且烏克蘭不太可能在戰爭結束後的短時間內開始談判程序，正式談判需要更長時間。

根據倫敦智庫變化中的歐洲（Changing Europe）數字，加入歐盟的平均時間是 4年10個月，但與烏克蘭同樣的東歐國家，包括保加利亞、羅馬尼亞、波蘭，斯洛文尼亞都超過了平均等待時間。

但若烏克蘭成功加入歐盟，其將成為世界上最大的貿易集團、歐盟市場和關稅同盟的一員，並將受到歐盟法院的保護並獲得歐盟預算。加入歐盟還將使烏克蘭明確地加入被認為是美國領導的世界秩序，成為西方聯盟的一員。