疫情｜6歲以下幼童接種疫苗是為防止萬一　嬰兒又應接種疫苗嗎？

美國食品及藥物管理局（FDA）6月17日正式開綠燈，緊急授權讓5歲及以下幼童接種新冠疫苗，解決幼童因未接種疫苗成為防疫缺口的隱憂，也成為首批提供幼童接種疫苗的國家之一。



美國FDA 17日批出緊急授權，讓6個月大至5歲幼童接種輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）的新冠疫苗，進一步降低接種門檻。今天由6個月大起的所有美國人，均可接種新冠疫苗。

圖為2022年5月，輝瑞製造疫苗正在封裝的生產線。（AP）

輝瑞疫苗分為三劑接種，每針3微克，是成人劑量的十分之一。首兩針相隔三週，第三針相隔兩個月後再注射；莫德納則分為兩劑接種，每劑25微克，是成人劑量的四分之一，兩針相隔四個星期注射。

預防萬一惡化成重症

過去6歲以下幼童無法接種疫苗，可能會成為防疫缺口的問題。而即使兒童感染新冠肺炎引發重症的機率較成年人低，幼童仍可以把病毒傳給他人，讓家中的成年人染疫。而不幸感染後惡化至重症的病例往往是致命的，FDA表示疫情以來有400多名5歲以下的兒童死於新冠肺炎。

貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）分子病毒學家霍特茲（Peter Hotez）表示，兒童版本的疫苗與成年人版本一樣，對預防新變種的病毒感染表現一般，但在預防因感染而誘發重症，住院以致進入深切治療部的方面仍非常有效。

初生嬰兒免疫系統仍未成熟

對於6個月或以下的嬰兒是否應接種疫苗，相關的研究仍在進行中，但普遍認為疫苗對嬰兒的幫助不大。約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health），健康安全中心主任英格爾斯比（Tom Inglesby）表示，初生嬰兒的免疫系統仍未成熟，疫苗帶給他們的效果有限。

嬰兒在出生後，體內的免疫系統需時發育，疫苗需誘發免疫反應才能達到免疫效果。而母乳內有來自母親的抗體，可協助嬰兒抵禦外來疾病，因此建議母親為嬰兒餵哺母乳。