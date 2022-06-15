疫苗｜13歲少年打針後兩日胸痛　懷疑心肌炎或心包炎　情況穩定

政府公布最新疫苗接種監宗數據，截至6月12日午夜的過去一星期，衞生署接獲一宗涉及三至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及一名13歲少年，於接種兩日後出現胸痛，情況穩定。



另外，亦有一宗離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名91歲老婦，惟沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



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過去一周收47宗涉打疫苗異常事件報告

衞生署公布，截至6月12日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲47宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，其中一宗在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及一名13歲少年，於接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，目前情況穩定。

九旬老婦離世前14日內曾打疫苗

另外，衞生署接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名91歲老婦，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

整體數據方面，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結72宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘28宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

▼5月29日 市民趁周日趕打第三針疫苗▼



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80歲以上長者接種率僅68% 32%長者正處於高風險狀態

政府表示，隨近日人流及社交活動頻繁，每日新增個案有上升趨勢，必須慎防疫情反彈的風險。在第五波疫情中，兒童和長者是疫苗接種的重點保護對象。長者方面，現時本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約68%，即該年齡層中有約32%的長者正處於高風險狀態，是相當危險的信號。

此外，因應專家最新建議，港府已開始為已接種三劑復必泰或克爾來福疫苗的60歲或以上人士，在接種最後一劑疫苗至少三個月後，接種第四劑疫苗。對新冠病毒有較高暴露風險，或在工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病毒的18至59歲人士，可選擇在完成接種第三劑疫苗後相距最少六個月接種第四劑。市民亦可因個人需要接種第四劑疫苗。另一方面，接種克爾來福疫苗的最低年齡已降至三歲，接種復必泰疫苗的最低年齡則為五歲。我們呼籲各位家長盡早安排為子女接種疫苗，讓他們得到有效保護。