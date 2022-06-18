熱浪席捲歐洲能源需求急增之際　俄羅斯天然氣供應減少

熱浪持續影響歐洲，法國、西班牙和一些西歐國家6月18日勢將迎來創紀錄的高溫。在這個情況下多國能源需求增加，但與此同時，俄羅斯對西歐的天然氣供應減少。



法國的燃氣營運商GRTgaz稱，5月15日起沒接收到來自俄羅斯的天然氣；法國從其與德國的網絡，獲得所用俄氣的17%。意大利只從俄方接收到以往供應量40%的天然氣。

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）解釋稱，因「北溪1號」（Nord Stream 1）管道維修問題，從俄羅斯輸往歐洲的天然氣減少，又指西方制裁導致維修設備在加拿大滯留。

俄羅斯因部份國家或企業拒絕以俄羅斯盧布支付天然氣費用，已停止供氣，當中包括芬蘭、保加利亞、丹麥能源巨頭沃旭能源（Orsted）、荷蘭的加斯拉特（GasTerra）， 殼牌（Shell）的德國合同等。

歐洲熱浪：圖為2022年6月17日，英國伯恩茅斯的海灘有大批泳客前來海邊消暑。來自北非的熱空氣經西班牙向北進發，未來數天將導致英國氣溫升至攝氏34度。（Getty）

法國氣溫17日已高達攝氏40度，料在18日升至攝氏42度。全國12省啟動紅色熱浪警戒。西南部的吉倫特省（Gironda）禁止舉行包括官方活動在內的戶外大型活動，直至熱浪消退為止。

西班牙西北部有山林大火，近9000公頃土地已燒毀，約200居民須疏散。位於西班牙中部的主題公園西班牙狂人國（Puy du Fou España）逾3,000人因附近發生大火急需疏散。

意大利最長河流波河（the Po）因為乾旱，水位下降至近70年來的最低點，威脅到人們飲用水以及灌溉用水的需求，也引發可能停電的憂慮。