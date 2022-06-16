美國遭受熱浪侵襲　當局呼籲逾三分一人口留在室內避暑

美國近日受到酷熱天氣侵襲，多個地方錄得破紀錄高溫，當局6月15日呼籲超過三分一人口留在室內，有專家警告，高溫情況可能成為常態。



《衛報》報道，美國國家氣象局（NWS）預報中心表示，熱浪範圍覆蓋南部墨西哥灣（Gulf of Mexico）到中西部五大湖（Great Lakes）地區，導致多個城市都錄得高溫，拉斯維加斯錄得攝氏43度，追平1956年的紀錄，當局警告氣溫可能進一步上升。

亞利桑那州（Arizona）鳳凰城（Phoenix）的氣溫亦連續四天錄得43度，而且晚間氣溫亦維持在27度以上。另外科羅拉多州（Colorado）首府丹佛市（Denver）錄得38度氣溫，與2013的紀錄看齊，同時是當地史上最早出現的高溫。

炎熱再加上潮濕天氣，令中暑致命風險增加，因此當局呼籲大約1.075億民眾留在室內，佔全國人口超過三分一，另外芝加哥（Chicago）、底特律（Detroit）在市內開放多個避暑中心。而在明尼亞波利斯（Minneapolis），當地有最少14間學校因為沒有冷氣設備，學生需要改為留在家中遙距上課。

美國國家氣象局指出，當地在今年內已有多股熱浪侵襲，但威力或維持時間都沒有像今次一樣強勁，而且預計酷熱天氣會持續到6月中，因此呼籲大家採取預防措施。

有不少科學家認為，全球氣候危機加劇，近期發生多宗山火及嚴重水災，他們警告強勁的熱浪可能陸續有來。