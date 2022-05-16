印度熱浪氣溫百多年來最高　德里49.2度　自來水燙手雀鳥脫水墮地

印度正受熱浪侵襲，西北部和中部4月錄得的高溫創下122年以來最高紀錄。德里（Delhi）Mungeshpur區於5月15日錄得的氣溫高達攝氏49.2度。提早來到的酷暑令人、動物和農作物都受不了，有動物醫院收治數千隻脫水墮地的雀鳥。



英媒5月11日稱，艾哈邁達巴德（Ahmedabad）一間動物醫院在過去數週已治療數千隻脫水墮地的雀鳥。除了動植物，民眾生活也受到影響，連自來水都因為燙手而不能即時使用。

新德里（New Delhi）4月有連續7天的氣溫都超過攝氏40度。美國新聞網站Vox於5月11日稱，酷熱天氣已在印度造成最少25人死亡。

英媒5月11日引述印度西部古吉拉特邦（Gujarat）的獸醫和動物救援人員稱，熱浪令邦內最大城市艾哈邁達巴德的水源乾涸，大量雀鳥脫水和筋疲力盡，最後墮地。

非牟利組織Jivdaya Charitable Trust在艾哈邁達巴德營運的動物醫院表示，他們在過去數週已治療數千隻脫水墮地的雀鳥。救援人員每天也會帶很多雀鳥到醫院，牠們包括鴿和鳶。

救援人員指，2022年需要救援的雀鳥數量已增加10%。