拜登踩單車意外失足倒地　幸無大礙

美國總統拜登（Joe Biden）6月18日在家鄉特拉華州（Delaware）踩單車時發生意外，他在落車懷疑失足，連人帶車倒在地上。他之後表示自己無恙，情況有驚無險。



美聯社報道，拜登和第一夫人吉爾（Jill Biden）18日早上在特拉華州住所附近的州立公園踩單車，期間準備在一個馬路口與支持者見面，拜登停下單車時，右足懷疑步伐不穩，整個人倒在地上。

拜登6月18日在家鄉特拉華州踩單車時發生意外，整個人倒在地上，身邊的特勤局人員隨即上前扶起對方。（AP）

事件發生後，拜登身邊的特勤局人員隨即上前扶起對方，他向傳媒表示自己的腳不慎被單車腳套絆倒，現在情況良好，之後繼續與支持者交談數分鐘。

WATCH: The moment President Biden falls off his bike in Delaware pic.twitter.com/E6ndoeP2k6 — BNN 🇺🇸 Newsroom (@BNNUS) June 18, 2022

白宮的聲明指，拜登無需接受治療。現年79歲的拜登17日與吉爾慶祝結婚45周年，而他最近登上空軍一號（Air Force One）專機時，曾多次被拍到步伐不穩，包括在去年3月，在登機樓梯多次絆倒。