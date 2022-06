拜登前媳婦出書爆料　憶透過iPad見亨特與陌生女子鬼混秒心碎

美國總統拜登(Joe Biden)的次子亨特(Hunter Biden)私生活極為放蕩,而他的前妻布勒(Kathleen Buhle)近日更透過自著的新書《如果我們分手:婚姻、藥物成癮、治療回憶錄》(If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction, and Healing),曝光了亨特大量不為人知的秘密。



53歲的布勒在新書中表示,從1993年開始,她就相信着亨特對自己的愛,然而就在2014年7月4日這天,她卻發現亨特在iPad當中存放了曾與陌生女子激戰的照片,且從照片中女子的服裝更發現,時間點疑似與2人同時前往法國巴黎旅遊時重疊。

亨特被布勒抓包之後,坦承自己曾經召妓5次,且都是他前往海外進行商務行程,或是喝醉酒的時候才會做出這種事情。不過亨特強調,布勒發現的照片,僅是玩玩而已,絕對沒有發生任何性行為。

另外,布勒更加碼爆料,亨特曾經與寡婦大嫂哈莉(Hallie Biden)發生婚外情。不過布勒先前接受媒體訪問時也坦言,自己在2017年與亨特離婚後,經歷了風風雨雨,如今她也放下了過去,選擇原諒對方。

