Elon Musk回應支持誰競選下屆美國總統　答案不是拜登也非特朗普

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）6月15日表示，他或會在2024年美國總統選舉中，支持現任佛羅里達州（Florida）州長、共和黨籍的德桑蒂斯（Ron DeSantis）競選總統。



馬斯克6月15日在Twitter上被問到他在2024年美國總統選舉中傾向支持誰。馬斯克回答：「德桑蒂斯。」

DeSantis — Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2022

英媒指，德桑蒂斯或會成為前總統特朗普（Donald Trump）的頭號競爭對手，他們可能會爭奪共和黨的總統提名。

德桑蒂斯得悉馬斯克有意支持自己後回應道：「我歡迎非裔美國人的支持，我能說什麼。」馬斯克是在南非出生長大的白人，之後移居美國。

馬斯克也在Twitter上表示，他在眾議院德克薩斯州（Texas）第34選區補選中投票予共和黨候選人弗洛里斯（Mayra Flores）。他指這是他第一次投票予共和黨候選人，並寫道：「2022年的大型紅色浪潮。」他談到的「紅色浪潮」，相信是指在2022年11月中期選舉時，或將有很多選民會支持共和黨，令不少選區「藍變紅」。