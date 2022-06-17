英國男子控告蘋果　指控秘密降低舊款iPhone性能

英國男子古特曼（Justin Gutmann）入稟當地競爭上訴法院（Competition Appeal Tribunal），指控蘋果公司秘密降低多款iPhone性能，因此要求對方向全國2500萬名iPhone用戶賠償大約7.68億英鎊。



英國廣播公司（BBC）及《衛報》6月16日報道，為消費者爭取權益的古特曼在狀紙中提到，蘋果公司在2017年1月推出軟件更新，當中包括一項電源管理工具，解決舊款型號電話的表現問題，避免它們突然關機。

他指出，受影響的型號分別為iPhone 6、6 Plus、6S、6S Plus、SE、7、7 Plus、8、8Plus、及iPhone X。

古特曼認為，蘋果當時並沒有在軟件更新說明提及有關工具、或清楚表明該工具會拖慢電話性能。他指出該工具是用於掩飾舊型號的電池可能在新iOS系統沒法正常運作的問題，導致這些手機的運作減慢最多58%，批評蘋果沒有如實公布情況及為用戶免費更換電池、維修或賠償，反而是催促用戶安裝更新。

他表示透過這場官司，令蘋果為數以百萬計英國的iPhone用戶糾正其錯誤，並希望壟斷市場的企業重新評估其商業模式，停止進行這些行為。

蘋果公司發表聲明，強調從來及將來永遠都不會故意縮短公司產品的壽命，或貶低用戶體驗，以促使他們為產品升級，重申公司的目標一直是創造顧客喜愛的產品，而確保iPhone盡量持久運作就是非常重要的一部分。

除了今次的官非，蘋果曾在2020年遭33個美國州份聯手入稟作出類似指控，結果蘋果同意支付1.13億美元和解。