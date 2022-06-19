新冠肺炎｜美國准5歲以下幼兒接種疫苗　 為何多數父母質疑成效？

美國疾病控制和預防中心（CDC）批准5歲以下小孩接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。但有調查指出，不少父母對此事感到猶豫不決，僅20%父母願意讓孩子接種疫苗。



《紐約時報》6月18日報道，凱撒健康（Kaiser Health）最近一項調查發現，只有五分之一父母會立即讓他們的孩子接種疫苗，意味很多人計劃暫時擱置這事。

在與孩子一起度過疫情這麼久之後，父母現在面臨着新的問題，例如哪種疫苗對兒童更好？它們的效果如何，能奏效多久？如果大多數幼兒已經接觸過病毒產生抗體，為什麼還要打針那麼麻煩？

在數月前變種病毒Omicron（奧密克戎）病例激增期間，大部分美國人被感染，現時相關病例已經回落，導致不少人錯誤認為抗擊新冠疫情的艱難時期已經結束。

因此，當中一些父母可能對讓孩子接種疫苗不感興趣，主因認為在75%曾經染疫的美國人之中，他們的孩子已是其中一人，也即身體內會有抗體。但美國CDC科學家18日指出，即使兒童曾經受到感染，疫苗接種也能提供更強大和持續的保護。

即使數據顯示疫苗整體上是非常安全，但許多父母出於各種原因仍然猶豫不決。有部分父母很謹慎，認為疫苗相對較新，不知成效如何，又或是由於在大部人已經染疫的情況下，父母認為新冠病毒（SARS-CoV-2）的風險對他們的孩子來說可以忽略。

來自巴爾的摩（Baltimore）的37歲母親理查森（Daryl Richardson）說，她未有計劃為自己的3個孩子接種疫苗，部分原因是當局建議的疫苗劑量數目不斷出現變化，感覺像是永無休止的接種下去：「首先是第一針（疫苗），然後是加強劑，然後又是另一次的加強劑。」

報道指，儘管疫苗繼續提供針對嚴重疾病和死亡的保護，但其實已經失去了一些抵抗新變種病毒感染的效力。

早在疫苗逐漸在年幼兒童中進行測試之際，病毒迅速變種，每一種新形態都比以前更難捉摸和更具挑戰性。最新版本的Omicron變種病毒已經進化到不僅可以部分躲避已面世兩年的疫苗，甚至可以躲避幾個月前才流行的Omicron在人類感染後所產生的免疫力。