印度徵兵改革引爆8邦騷亂　政府讓步：兩部門10%新缺供約滿者申請

印度6月14日公布名為「烈火之路」（Agnipath）的新徵兵計劃，但未上路就先燃點國內青年的怒火。來到18日示威蔓延至8個邦。6月19日下午3時左右，印度國防部召開新聞發大布會進行「護航」。



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示威者主要以鐵路設施為破壞目標。他們衝擊車站、焚燒車廂、封鎖道路，又向執法人員擲石。這導致18日多個火車站又遭燒毀，全國超350個列車班次被取消。截至當天，已有718人被捕。政府一度宣布暫停12個地區的互聯網服務。

印度政府面對群情洶湧做出讓步。印度內政部和國防部18日承諾，將各自為「烈火之路」退伍人員提供10%的新職位配額。他們將有機會在「烈火之路」約滿後，投身警察或中央武裝警察部隊（CAPF）。

國防部官員普瑞（Anil Puri）中將在發布會上公布有關新安排時強調，「烈火之路」不撤銷，他稱這是保持部隊年輕的唯一方式。他也澄清說，所有入伍的印軍，只會從「列火之路」招募。

國防部17日已擺出讓步的姿態，稱招募年齡上限從21歲提高到23歲，但僅限2022年。

印度反徵兵改革示威：圖為2022年6月17日，位於印度南部特倫甘納邦（Telangana）海德拉巴市（Hyderabad）塞康德拉巴德（Secunderabad）車站內，一名威者在聽到槍響後逃走。（AP）

示威蔓延多邦 破壞嚴重

抗議活動已至少蔓延至包括比哈爾邦（Bihar）、西孟加拉邦（West Bengal）、哈里亞納邦（Haryana）、拉賈斯坦邦（Rajasthan）、奧里薩邦（Odisha）、北方邦（Uttar Pradesh）、旁遮普邦（Punjab）、泰倫加納邦（Telangana）在內的8個邦。

在18日騷亂來到第三天時，示威者繼續破壞鐵路線，包括西孟加拉邦、哈里亞納邦、拉賈斯坦邦、奧里薩邦和北方邦在內的多個邦的道路和鐵路軌道被封鎖。《印度快報》稱鐵路部門18日取消369班列車，其中包括210班郵政、特快列車以及159班當地旅客列車。

例如在比哈爾邦，示威者18日縱火燒了塔雷加納（Taregana）火車站，燒毀一輛警車，襲擊一輛救護車，並向執法人員投擲石塊。當地警方稱約有2000至2500人闖入火車站，襲擊警方。合計250人因參與暴力事件而被捕。事件中有4名警員受傷。

印度示威：圖為2022年6月17日在印度南部特倫甘納邦塞康德拉巴德（Secunderabad）火車站的情況，大批示威者進入路軌（AP）

印度政府6月14日公布新的徵兵政策，稱為「烈火之路」（Agnipath）。據此印軍不再招募長期服役的專業軍人，而是通過計劃招募短期入伍的者，合約期4年。他們被稱為「火戰士」（Agniveers）。他們不再享有為軍人而設的福利如養老金、醫療保健及教育等。

他們服役滿4年後，僅表現最好的25%可繼續服役15年，餘下75%獲得一筆11.71萬盧比（約11,792港元）的一次過補助，然後他們得退役——這意味着大部份人的役期都只有4年，與舊制役期17年相當不同。

「烈火之路」會在90天內開始，招募4.6萬名17.5歲至21歲的青年。他們在履行合約期間，每月將獲得3萬盧比（約3,021港元）的起薪，第4年可達7萬盧比（約7,036港元）。

對印度政府而言，新徵兵計劃最大的好處是省錢。印軍約有145萬人，印度2022年至2023年的國防預算約為5.25萬億盧比（約5,277億港元），其中養老金就達1.19萬億盧比（約1,198億港元）。印度國防部長辛格（Rajnath Singh）14日也稱，希望藉此計劃推動軍隊年輕化。