法國會選舉｜馬克龍政府或成跛腳鴨　下一步如何擺脫困局？

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）領導的中間派聯盟，未能取得絕對多數議席，預計未來施政面臨掣肘。現在事情會如何發展下去沒有固定的劇本，但估計有3個可能出現的情境。



在全部577個議席當中，總統馬克龍（Emmanuel Macron）的中間派執政黨聯盟「同在」（Ensemble）取得245席，縱保住最大黨地位，但未能取得289席的絕對多數。馬克龍成為自2000年選舉改革以來，第一位沒有贏得議會多數席位的在任法國總統，未來施政路難行。

結盟

執政黨聯盟「同在」（Ensemble）被認為最有可能拉攏法國傳統的右翼政黨共和黨（Les Republicains，LR），後者迄今已贏得61個席位。「同在」也有可能會拉攏LR的中右翼盟友UDI。

如果他們順利結成聯盟，馬克龍的政策將不得不右傾，但此舉或能推動他珍視的減稅、福利和養老金改革。

雖然LR內部一些人支持與馬克龍合作，包括前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy），但該黨領袖雅各布（Christian Jacob）19日已排除這種可能性。

逐次談判

如果不可能建立聯盟，少數政府將需要依靠反對黨對每項立法的支持，因此馬克龍可能不得不就逐個法案達成協議。這將需要在每項法案付諸表​​決之前進行長時間的談判。

屆時共和黨將是關鍵，因為極左翼聯盟NUPES或是極右翼國民聯盟（Rassemblement National，RN）預料不會支持馬克龍政府。尤其是在經濟政策方面，共和黨顯然會是執政黨的合作夥伴。

LR副主席里奇茲（Cecile Richez）曾表示，他們的政黨將對逐案批准立法持開放態度，「如果一些法案朝着正確的方向發展，LR顯然會投票支持，但不會與馬克龍簽訂任何協議。」

舉行新選舉

如果議會仍然陷入僵局，無法組建穩定的政府，馬克龍還有另一個選擇：解散議會並重新舉行選舉。

但有結果存在高度不確定性，馬克龍不能保證在第二次選舉中能夠獲得多數議席。民眾對通脹的憤怒與日俱增，加上對梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）領導的左翼聯盟和馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟等反建制政黨的支持度也在增加。