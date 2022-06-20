法國會選舉｜共和黨拒與馬克龍結盟　或現少數派政府

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的中間派聯盟未能取得絕對多數議席，需要籌組國會多數派聯盟。惟馬克龍最有可能拉攏的法國傳統右翼政黨共和黨（Les Republicains，LR），卻明言拒絕與馬克龍結盟。



馬克龍現時有3個可以拉攏的對象，包括梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）領導的左翼聯盟、馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，RN），以及右翼政黨共和黨（Les Republicains，LR）。以政治立場來看，最有可能拉攏的是共和黨。

但共和黨領袖雅各布（Christian Jacob）6月19日已排除這種可能性。他說，他的政黨將繼續留在反對派，只願意建設性地與未來的執政聯盟就每項法案逐個談判，而非與馬克龍結盟。

英國奇切斯特大學（University of Chichester）法國政治學教授（Andrew Smith）表示，外界應對雅各布的表態持保留態度，因為雅各布即將卸任共和黨領袖一職，其表態反而為該黨與馬克龍結盟保留空間，共和黨更能藉其「造王者」的角色，迫使執政聯盟推動共和黨的優先事項。史密斯認為馬克龍可能會右傾，以討好傳統右翼議員。