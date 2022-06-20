韓媒：韓企開始引入4天工作制　IT業界已非新鮮事

韓媒6月20日報道，部分韓國企業開始引入4天工作制，並試行相關措施。韓國社會目前對全面實行4天工作制展開討論，有指此舉可縮短工作時間，讓員工平衡工作與生活（Work Life balance），但也人質疑這或會降低生產效率。



韓國《世界日報》20日報道，韓國通信軟件公司Kakao將從7月8日起，每隔一週試行星期五不上班的新工作制度，預計員工的工作時間平均每月最多減少16小時。

Kakao屆時亦會試行「工作地點自由制」，員工可以在自己選擇的任何地方自由工作，但必須在下午2時至5時期間全員集中一起線上工作。Kakao建議每週進行一次線下會議，以處理新工作制度中線上難以解決的工作問題，但這並非強制性。

Kakao表示，公司將在試行期間通過數據分析和對工作模式進行問卷調查，積極聽取員工意見，進行具透明度的溝通，以進一步完善工作制度。預計2023年1月正式實施新的工作制度。

韓國《先驅經濟》則報道，目前在韓國IT業界，企業實行縮短工作時間已非新鮮事，而且4天工作制也在一些傳統上更保守的韓國大企業裏實行。

SK電信於2020年開始實行「快樂星期五」制度，員工可在每月第三週的星期五休息。從6月開始，SK電信每月第二周和第四周的星期五也是休息日。報道稱，自實行「快樂星期五」以來，SK電信發現縮短員工的工作時間，未有對生產效率產生負面影響。