歐洲航空業罷工大塞車　工作環境惡劣與招聘困難的惡性循環

歐美新冠疫情放緩，航空交通陸續放寬，但迎了大塞車。人手不足等原因導致大量航班取消，長時間的工作及士氣低落引發員工示威，進一步拖累航空業恢復。



歐洲各地機場和航空公司在過去兩年，受疫情打擊元氣大傷，但在迎來復甦機遇時卻面臨新挑戰。兩年來無法出國的旅客開始「報復式出遊」，成千上萬的人試圖彌補在大流行期間失去的假期，一時大量的旅客湧進了機場。

圖為6月20日，比利時布魯塞爾機場因員工罷工示威，大量航班取消。（AP）

德國、法國、西班牙和荷蘭的機場，已嘗試為推薦親朋戚友加入員工提供額外福利，包括加薪和獎金。營運商在歐洲登記了數以千計職位空缺，然而行業分析指出即使在夏季高峰期前，招聘的速度也不足以消除航班取消和旅客長時間等待的風險。

員工回流速度緩慢

在疫情期間，全球航空業丟失了230萬個職位，地勤和安全人員受到的打擊最為嚴重。然而他們的回流十分緩慢，這個原因有很多，包括招聘制度及工作環境惡劣所致。

如法國所有航空工作人員需要經過安全審查，最敏感的工作審查時間最長可達5個月，大大拖慢招聘時間。而即使員工成功入職上班，也會有人因抵受不了當前的工作環境選擇快速離職。

有在巴黎戴高樂機場工作的海關人員表示，人手不足關係員工常常加班，而旅客因等候時間態度亦變得惡劣，他看到有年輕人因「無法忍受以收銀員的工資做如此巨大壓力的工作」，上班一天第二天就辭職，

圖為2020年11月，美國拉瓜地亞機場的情況。除歐洲美國亦因同樣的人手不足問題取消了大批航班。（AP）

工作環境壓力過大亦引發了員工不滿，意大利、法國、葡萄牙、比利時和西班牙最少7個工會已警告，如果航空公司無視他們的要求，機組人員將會發起罷工，屆時無可避免導致業務進一步停擺。法國機場地勤一個工會已準備在7月2日發動示威，單是戴高樂機場及奧利機場現正需要填補4000個職位。

在荷蘭，航空業空缺職位創下歷史新高。在阿姆斯特丹史基浦機場，機場特別向1.5萬保安、行李處理、運輸和清潔工作人員特別發放每小時5.25歐元的夏季獎金，相當於最低工資的50%，以挽留員工。工會FNV稱薪酬加幅巨大，但仍然不夠，職位的大量空缺需盡快填補。