韓國西瓜雞肉五花肉價格飛升　經濟痛苦指數創21年新高

韓媒6月20日報道，韓國物價飛漲，「經濟痛苦指數」已創下21年新高。不少常見食品價格急升，就連在炎炎夏日期間想用來消暑的西瓜價格也大幅上漲約三成，現在一個西瓜要盛惠約2.1萬韓圜（約128港元），令不少家庭主婦卻步。



韓國財政部6月16日預計，2022年消費者價格指數（CPI）將增長4.7%，此前預期為2.2%。如果繼續這樣下去，當地「經濟痛苦指數」有望達到金融危機以來的最高水平。

韓聯社報道，受氣候異常和俄羅斯向烏克蘭發動軍事行動影響，最近西瓜供應減少導致價格持續上漲，預計2022年夏天的西瓜價格將高於2021年。

夏日正是西瓜當造季節，韓國一個西瓜的價格已比往年上漲了近30%，因此價格已經超過2萬韓圜。有業界指出，6月西瓜批發價有望創下每公斤2,300至2,500韓圜（約14至15港元），相比2021年同月為每公斤1,900韓圜（約12港元）。

就連韓國人愛吃的五花肉，每公斤價格在短短3個月內增加了約1萬韓圜（約61港元），至每公斤29,480韓圜（約179港元），相比3月初約為21,000韓圜（約128港元）。

而平時常見的雞肉，今年的食品價格上漲幅度最大。據韓國國家統計局統計，截至5月，在構成2022年餐飲服務價格指數的39個食品項目中，雞肉是今年以來漲幅最大，達6.6%。過去1年，雞肉價格已上漲10.9%。