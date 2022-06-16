美國加息｜為何聯儲局要加息　加息可以解決通脹嗎？｜新聞背後

美國聯儲局加息0.75厘，幅度創1994年以來最大。加息會導致借貸成本變得更高昂，理論不利於刺激經濟，無助挽回經濟下行的趨勢，但為何聯儲局還是要加息，如此的做法可以成功嗎？



銀行增加息率，目的在於減少貨幣供應、鼓勵存款（因存款利息增加），同時達到壓抑消費、壓抑通貨膨脹的結果。美國目前正陷於40年來的最高通脹，加息的最重要目的就是要打擊通脹。

以信用卡為例，大部分信用卡都是屬於可變利率，並根據顧客的信用度提供最優惠利率，後者根據聯儲局的基準利率調整。因此聯儲局加息，信用卡實際年利率亦會同步增加，意味增加消費者負擔。加息可壓抑非必要的消費，減少對貨品的需求，令貨品價格下調。

圖為儲用卡的示意圖。加息會增加信用卡利率，繼而壓抑支出和消費。（AP）

聯儲局的三個工具

聯儲局可使用三種工具試圖控制通脹：第一個是前瞻性指導，如溝通，與公眾說明其貨幣政策的意圖，讓公眾做好準備跟隨步伐。第二種是加息，如剛才所說明的，使借貸成本更高。

第三種是調整資產負債表，聯儲局正開始拋售一些資產，例如國債和抵押貸款支持證券，也就是所謂的「縮表」。目的是減少市場流動性，以免經濟過熱，這也是阻止通脹的方法。

加息僅能「壓抑通帳」

但是，今天的通脹更大的主要背景因素：俄烏戰爭推高了能源與糧食價格、全球疫情復甦但因供應鏈問題出現瓶頸、中國強硬強疫措施進一步加劇供應鏈問題的不穩定性，這些都是美國聯儲局無法控制的。聯儲局能夠應付的，是美國國內的過熱市場，加息僅能「壓抑通帳」，不能「解決通帳」。

圖為5月5日，伊利諾伊州布魯克的一個新房屋發展區。加息會推高借貸置業成本。（AP）

同時，加息的另一個潛在風險：是當市場風險過份審慎，企業當真減少投資，減少招聘以至出現裁員，反過來打壓消費力，讓人們當真不願消費而令需求不斷下降，這將會令經濟真正陷入衰退。

聯儲局的前瞻性指導能否安撫市場，讓人們意識這緊縮的環境只是過渡，未來會將會迎來復甦成為了關鍵。今天美國強勁的就業市場，美國人的資產額也較2008年金融海嘯前來得充裕，聯儲局正以此進行政策上的微妙平衡。