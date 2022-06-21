認清政治真相？ 「親西方」梅德韋傑夫言論趨強硬

被西方視為溫和派、較親西方的俄羅斯前總統、現任聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev），自俄羅斯對烏克蘭展開戰事行動以來，屢次發表強硬、尖酸的言論怒嗆西方。梅德韋傑夫以往對西方態度相對溫和，如今變得格外強硬，似乎亦顯示歐美與俄羅斯相對友善的關係已不復還。以下為梅德韋傑夫近月的一些言論。



圖為2021年2月，梅德韋傑夫在祖國保衛者日向無名烈士墓碑前獻花。（AP）

美國不再是地球主人

在3月25日，梅德韋傑夫接受RT訪問時，表示在蘇聯和華沙條約從世界地圖上消失後，美國完全失去了控制。梅德韋傑夫指責美國人以為他們可以為所欲為，再沒有任何競爭。

「但他們錯了。」「新的勢力正在形成，新的大國崛起，以中華人民共和國、印度和俄羅斯聯邦為例。單極世界已經結束，美國不再是地球的主人。」

提醒德國納粹如何覆沒

在4月28日，梅德韋傑夫在Telegram上發貼，回應德國決定向烏克蘭提供支援。梅德韋傑夫把德國的行為與二戰時的納粹德國聯繫在一起，指「他們的前任政府在上個世紀以不同的名字坐在德國議會中」，並稱他們只會「迎來悲哀的結末」。

俄羅斯不會理會G7

俄塔社在5月14日引述梅德韋傑夫回應G7針對俄羅斯實施制裁。梅德韋傑夫表示俄羅斯並不關心G7國家是否承認烏克蘭邊界的變化。

「讓我說得委婉一點，我們並不在乎G7承不承認烏克蘭的新邊界，重要的是生活在那裡的人的真實意願，請不要忘記科索沃的先例。」

歐美要憎恨俄羅斯

在5月31日，梅德韋傑夫在Telegram批評歐美的制裁，稱這是針對所有俄羅斯人的制裁，這是因為「西方憎恨俄羅斯」。

「管你美國和歐洲的老爺爺老奶奶在說什麼，說他們是在懲罰你們的領導人，但他們愛你，這些都是謊話。」「他們都是針對普通公民，要讓你們不愉快。」梅德韋傑夫批評西方一直憎恨俄羅斯，以至希望俄羅斯滅亡，就有如二戰當年想等俄羅斯和德國納粹作戰時覆滅一樣。

歐美借烏克蘭與俄羅斯開戰

在6月2日，梅德韋傑夫接受半島電視台訪問，指烏克蘭在得到了歐美的援助之後，離開了談判桌，批評歐美急於向烏克蘭提供武器，是想借烏克蘭發起代理人戰爭。

「美國和歐洲已經在說明，要盡一切努力確保烏克蘭的勝利。但在戰鬥的是烏克蘭，而不是美國或歐洲。他們不想放過烏克蘭人的生命，所以急切地向烏克蘭提供武器，他們在財政上支持烏克蘭，並實際上鼓勵敵對行動繼續下去。」

核戰並非沒有可能

在6月３日，今日俄羅斯（RT）引述梅德韋傑夫的談話，指發生核戰並非沒有可能。他舉例有數個機會會迫使俄羅斯使用核武，如俄羅斯或國內的關鍵基建成為核打擊的目標，或俄羅斯受到大量常規武器的攻擊，而威脅到國家本身的存在。

梅德韋傑夫警告歐美不斷向烏克蘭提供武器，會導致俄羅斯與北約直接對抗的機會增加。

烏克蘭在幾年內「可能根本不存在」

「我看到一條消息，烏克蘭......希望從其海外所有者那裡獲得液化天然氣（LNG），並在 2 年內支付交付費用。否則，明年冬天它只會結冰」梅德韋傑夫在Telegram 帖子中寫道。「問題是：誰說兩年後烏克蘭可能會出現在世界地圖上？」

「我討厭他們」

3月17日，梅德韋傑夫在烏克蘭戰爭期間創建了他的Telegram 個人資料。此後，其社交媒體檔案一直致力於反民主、反西方和反北約的言論。6月7日上午，梅德韋傑夫解釋：「經常被問到為什麼我的Telegram帖子如此苛刻。答案是我討厭他們。他們是混蛋和渣滓。」

「他們（烏克蘭）想要我們死，俄羅斯。」梅德韋傑夫寫道，並補充說：「只要我還活著，我會盡一切努力讓他們消失。」