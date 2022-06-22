國會暴亂聽證｜特朗普點名稱其「偷走選票」　點票員收死亡威脅

美國6月21日就衝擊國會事件舉行第四場的公開聽證會，傳召了2020年大選中共和黨的選舉官員、州政府官員及票站職員，多人不約而同說曾受到特朗普（Donald Trump）的施壓，部分更因而收到特朗普支持者的死亡威脅。



前佐治亞州非裔選舉工作人員莫斯（Shaye Moss）在會上指出，特朗普點名她們母女，稱她們「協助民主黨而偷取選票」，令她們身敗名裂。

在2020年大選中特朗普為避免在佐治亞州敗選，要求當地選舉官員為他「尋找1萬票」，亦根據網絡傳言，點名莫斯母女涉嫌在票站偷去選票。極右新聞及網站亦以此為題炒作，令特朗普支持者針對兩人。

圖為6月21 日，美國國會召開第四次的國會暴亂聽證會。（AP）

莫斯稱她的生活自此天翻地覆，收到大量的死亡威脅。特朗普的支持者甚至曾經跑到她祖母的家要求「拘捕她」，令她不敢外出見任何的人。聽證會上亦播出了莫斯母親的訪談：「我沒辦法找到一個安全的地方。」

「你知道當你被一個總統鎖定為目標時的感受嗎？美國的總統是代表人民，為何會變成針對一個人？」

同場另一名來自亞利桑那州，共和黨州議院議長鮑爾斯（Rusty Bowers）在會上指出，在選舉結束後他一直收到特朗普支持者的騷擾，包括稱他戀童癖或其他稱號。鮑爾斯病重的女兒亦成為受騷擾的對象，雖然與選舉和騷擾無直接關係——她的女兒在1月時逝世。鮑爾斯在會上含淚表示，那些騷擾「令人非常不安」。