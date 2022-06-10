美國國會暴亂聽證會首日結束　六大看點之一：特朗普希望騷亂持續

美國國會在2021年1月6日發生衝擊事件，首個公開聽證會在1年後的6月9日正式舉行。負責調查的兩黨委員會在聽證會上介紹調查結果，並在首天的會上播放了從未對外公開的錄影內容，重構衝擊當日的狀況。



播放未公開錄像

委員會播放了1月6日當時的經剪輯的影片，影片按時間線彙集了由衝擊開始前後，國會內外的映像。包括特朗普（Donald Trump）在華盛頓紀念碑前舉行的「拯救美國」集會，及在國會內開始點選各州選票的情況。

影片亦包括了未公開的映像，包括大量閉路電視畫面，國會守備人員的對講機錄音。其中一幕顯示了有示威者用擴音器朗讀特朗普在Twitter上的推文，批評副總統彭斯（Mike Pence）不會協助推翻選舉，讓其他示威者聽道。

圖為6月9日，美國國會衝擊事件聽證會中播放着2021年1月6日的片段。（AP）

特朗普不希望騷亂停止

委員會亦披露了白宮官員的證詞，指特朗普不希望衝擊停止，並憤怒地拒絕敦促他阻止事態升級的顧問，甚至認為彭斯「應該被問吊」。

委員會副主席切尼（Liz Cheney）引述了一名官員證詞，指特朗普知道外邊的示威者正在高喊「吊死彭斯」的口號，並且似乎贊同這些口號：「也許我們的支持者有着正確的想法，彭斯應該（被吊死）。」

驕傲男孩和誓言守衛者是衝擊的主導者

驕傲男孩（Proud Boys）和誓言守衛者（Oath Keepers），這兩個極右的組織在1月6日當天在場，並且是首批衝進國會的人。混進驕傲男孩拍攝紀錄片的製片人奎斯特（Nick Quested）作證時表示，當特朗普在廣場演講前，他們已聚集在國會大樓前，他與組織的人群在一起，表明他們對演講不感興趣，他們的目標是國會大樓。

委員會展示了警方後期拘捕驕傲男孩成員及審問時的證詞，特朗普在2020年9月呼籲他們應「退後並待機」（stand back and stand by），驕傲男孩視這位特朗普要求他們武裝起來的訊號。

圖為6月9日，美國國會衝擊事件聽證會，拍攝紀錄片的製片人奎斯特在國會作供。（AP）

圖為6月9日，美國國會衝擊事件聽證會，愛德華茲是當時在前線與示威者對峙的守衛。（AP）

首名國會守備人員作供

愛德華茲（Caroline Edwards）是首位作供的警員，她在當日負責國會保安，在一處的護欄與示威者對峙，並在阻止示威者闖入國會時被推倒受傷。她倒下的位置剛好後撞向梯級造成頭部外傷，並一度短暫昏迷。

愛德華茲稱在1月6日後曾被特朗普的支持者辱罵是「佩洛西的走狗」，是國家的敵人。愛德華茲稱自己的祖父曾參與韓戰，穿上制服為國家效命是她的榮譽，批評那些人反過來質疑她對國家的忠誠。

特朗普身邊團隊的反對

委員會亦展出了多個首次公開的錄像，顯示特朗普當時身邊的團隊，以致家人都反對他。如其中一段錄像是他的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）後在委員會調查中承認，她不認為父親所說「選舉遭偷去」的說法是正確的。

圖為6月9日，美國國會衝擊事件聽證會，委員會正播放特朗普女兒伊萬卡的證詞。（AP）

另一段錄像，是時任司法部長巴爾（William Barr）描述他與特朗普團隊討論選舉時，稱特朗普所稱的選舉欺詐是「胡說八道」（bullshit）。

還有一段錄像，是特朗普的競選律師坎農（Alex Cannon）的證詞，他指在11月中下旬時，曾在一次討論中表明在特朗普輸掉的州分發掘「大規模選舉欺詐」的行為是徒勞的。

出動國民警衛軍的是彭斯不是特朗普

國會遭示威者佔領不久後，國民警衛軍出動並平息事件。委員展示了參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）的證詞，指那是彭斯要求出動國民警衛軍，而非特朗普。

米利表示彭斯打了兩三個電話，以非常直接，明確的命令，要求出動國民警衛軍，平息事件。