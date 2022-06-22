中國援助伊拉克建設1000所學校　伊總理：有助國家未來發展

中國援助伊拉克建設1000所學校項目舉行動工奠基儀式。伊拉克總理卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）6月18日出席儀式，形容這個戰略項目對伊拉克未來發展至關重要。



卡迪米在Twitter發文寫道，「今天，我們發起一項全國性的活動，將在全國範圍內建造1000所學校。加強教育基礎設施對於我們為伊拉克制定的全面發展計劃至關重要。 」「這個戰略項目對於建設社會和培養我們的後代為未來伊拉克服務的領導人非常重要。」

卡迪米表示：「我們必須珍惜我們祖先的歷史和遺產並為此自豪，我們必須認識到，教育和科學是任何社會進步的重要組成部分，但不幸的是，自2003年以來，教育未獲得足夠重視。」

伊拉克沙法齊通訊社報道，伊拉克政府2021年12月宣布與中國簽署15份合同，將在伊拉克建造1000所學校。

報道指，中伊關係近年來取得長足發展。自1981年中國石油工程建設公司在伊拉克開始營運以來，中伊能源合作一直是兩國關係的基石。中國公司現時已涉足伊拉克石油行業的上游、中游和下游業務。另一方面，伊拉克也是中國最大的原油供應國之一。

在伊拉克戰爭爆發近20年後，從綠色能源和重油工廠到道路和學校的建設，中國正將數十億元人民幣的資金投資於伊拉克各種各樣的項目。伊拉克目前已成為中國「一帶一路」倡議的關鍵一環。