能源價格急升嚴重影響民生　厄瓜多爾和尼泊爾示威爆衝突

厄瓜多爾民眾不滿燃料價格飆升，數以千計原住民和示威團體6月21日在首都基多（Quito）街頭進行的抗議活動已進入第8天。尼泊爾和斯里蘭卡也因同樣問題出現示威潮，甚至釀成暴動。



由於糧食和燃料短缺，加上原住民示威者與警察發生衝突，厄瓜多爾首都幾乎陷入癱瘓。示威者21日在街上刺破公共汽車的車胎，迫使乘客步行到目的地。

厄瓜多爾國防部長拉拉（Luis Lara）在全國廣播中表示，這些行動超越了公民抗議；這等於蓄意使用暴力威脅民主，危及當局。

原住民民族聯盟呼籲無限期罷工，以向總統拉索（Guillermo Lasso）施壓，要求他採取行動降低燃料價格、控制農產品價格和增加教育預算等。

尼泊爾民眾對通脹上升的不滿情緒也日益增加，當地有學生20日在首都街頭抗議燃油價格上漲，警方向示威者發射催淚彈及使用警棍驅趕他們。

當地民眾面臨食品和能源價格飆升，增加社會動蕩的風險。5月中旬，年度零售通脹率加速至7.87%的6年高位。隨着燃油價格上漲，公共交通和車票價格最高上升7.7%。

斯里蘭卡則面臨70年來最嚴重的經濟危機，由於外匯短缺打擊當地發電所需燃料的進口，加上受到長期停電的困擾，汽油柴油都出現短缺，民眾排隊搶油，甚至傳出暴動、有軍人向民眾開槍。