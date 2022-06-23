一波未完一波又起　美國突爆腦膜炎雙球菌感染　最少7人死亡

美國疾病控制與預防中心（CDC）6月22日表示，他們正與佛羅里達州衛生部調查當地正在爆發的腦膜炎雙球菌病。當地媒體報道，腦膜炎雙球菌的感染已造成最少24宗案例，當中7人死亡，而且大部分患者集中在同性戀及雙性戀者身上。



CDC表示，這次爆發主要集中在男性同性戀及雙性戀者身上，且有一半是西班牙裔男性。爆發主要在佛州出現，但也正影響着少量佛州以外的人。

腦膜炎雙球菌病是一種常見的病菌，可造成流行性腦膜炎及血液感染，後者可引發敗血症等嚴重情況，但未經治療的腦膜炎已可造成死亡。患病初期病徵可能與流感差不多，但伴隨的是嚴重的高燒及頭痛，頸部僵硬、噁心或嘔吐是腦膜炎的病徵，病情進展快速，必須立即求診。

圖為電腦模擬的腦膜炎雙球菌，病菌可造成流行性腦炎。（美國疾病控制與預防中心）

病菌一般通過緊密接觸傳播，如親吻或靠近咳嗽的人，意味透過性行為同可傳播。但接種腦膜炎雙球菌疫苗可有效預防感染，CDC建議居住在佛羅里達州同性戀及雙性戀接種疫苗。

CDC是在更新有關猴痘感染情況時，同時公布這次腦炎的情況。CDC形容這是美國歷史上同性戀和雙性戀男性腦膜炎球菌病最嚴重的爆發之一。