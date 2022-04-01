港大兒科教授：第五波病毒集中攻擊兒童神經中樞　現急性腦炎抽筋

港大分析指兒童Omicron病死率遠超流感，香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今早（1日）在港台節目《千禧年代》指BA.2死亡率比流感大七倍，他留意到第五波疫情中，病毒對兒童神經系統及上呼吸道具攻擊力，較易出現相關併發症。他指家長如一發現兒童抽筋應立即叫救護車，無需再等。他又認為，如未來要復課，目前接種率未必足夠預防。



香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（資料圖片、羅君豪攝）

香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華，在港台節目《千禧年代》指BA.2死亡率比流感大七倍，稱不容忽視其威力，而第五波感染兒童較易出現神經中樞系統，及上呼吸道系統相關的併發症。

他指觀察到，前四波疫情兒童都會出現失去嗅覺、味覺。而在第五波疫情他留意到，兒童出現神經中樞系統的併發症亦分為兩大類，一類是急性腦炎，病毒引致腦部出現急性發炎，兒童會抽筋長達30分鐘，導致腦部缺氧；第二類是，發燒驚厥，即兒童會出現急性抽筋，感染病毒後高燒，會出現約5分鐘內短時間性的抽筋，神智可以恢復，這些則沒有後遺症。呼籲家長見到這些情況，應即時叫救護車，無需再計算抽筋時間及留意抽筋時形態。

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他指，研究中只有一位兒童患長期病患，其他都是健康的兒童。因此擔心即使是正常小朋友都會有機會出現嚴重病症，甚至死亡，但這些症狀則不會出現於成年人身上。另外，教育局有機會在4月復課，他指從公共衛生角度，接種率達9成才可以有效預防群體交叉感染。現時60%的情況，病毒有機會蔓延，只能在有限時間內呼籲家長帶子女打針。