美國最高法院裁定民眾有權在公眾地方攜械　拜登：非常失望

美國最高法院6月23日以6票贊成、3票反對，裁定美國民眾有權在公眾地方攜械，總統拜登（Joe Biden）等官員對判決感到非常失望，認為當地接連發生嚴重槍擊事件後，國家應採取更多措施限制槍械供應。



美聯社報道，最高法院的判決推翻紐約州一條與攜械有關的法例，該法例在百多年前定立，要求民眾申請在公眾地方攜械時，須列出理由。除了紐約州，加州、夏威夷、馬里蘭州（Maryland）、麻省（Massachusetts）、新澤西州（New Jersey）及羅德島（Rhode Island）都有類似法例。

最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）在判詞中提到，美國憲法保障民眾在住所外攜帶手槍自衛的權利，因此認為紐約州的有關法例違反憲法第二修正案的持槍權。

拜登之後發表聲明，指今次判決與常理及憲法互相矛盾，認為大家應感到更加憂慮。他敦促國家進一步採取措施，定立常理法律，令民眾和社區遠離槍械暴力，同時呼籲全國民眾就槍械安全發聲。

紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）及市長亞當斯（Eric Adams）亦分別認為裁決魯莽和不可饒恕，指當地民眾可能面對更多槍擊案，強調當局會盡一切能力減低風險。