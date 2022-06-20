影片直擊華盛頓驚傳槍響　民眾恐慌四散　美國2天220槍擊案90死

美國在6月以來，幾乎每一週末都發生多宗槍擊案。在剛剛過去的一個，美國多地又是這樣，多人傷亡。 其中在首都華盛頓，有人在高樓拍下人們驚慌逃命的情形，令人不得不感歎，活在這樣的國家這樣的城市，究竟安全安心為何物。



19日傍晚6時47分，美國首都華盛頓發生一宗槍擊事件，一名15歲少男死亡。另有3人受傷，傷者包括1名警員；他身在人多擠迫的地方，未有開火還擊。

案發在名為Moechella的音樂節活動結束後。現場影片顯示，警方協助多名的民眾，不少人躺在地上。

Large crowds react to situation at 14th & U streets in Washington, DC at 6:47pm. This was an incident prior to the evening shooting at the same location. @DCPoliceDept @nbcwashington @fox5dc pic.twitter.com/ZWhbo4dAHN — Christian Mullins (@CMullins893) June 20, 2022

19日晚上，德州聖安東尼奧有一名槍手乘車經過一個在自家前院舉行燒烤聚會的家庭，並且開槍，導致2死5傷。警方稱案發時屋內還有6名孩童，所幸他們毫髮無傷。

19日清晨5時，紐約皇后區一間餐廳外發生槍擊案，導致1死2人受傷。可惡的是，槍手使用的是突擊步槍。

19日，拉斯維加斯一條本來充斥遊客與派對參加者的街道發生槍擊案，1死1傷。

紐約哈林區20日早上12時35分也發生槍擊案，9人中槍，1人死亡。

美國紐約哈林區2022年6月20日日早上12時35分發生槍擊案。圖為紐約警方提供他們在現場找到的一把手槍的照片。槍手向一班聚會的開槍，9人中槍，1人死亡。（AP）

據「槍支暴力檔案」（Gun Violence Archive）網站數據，在6月18至19日的週末，美國合計發生約220宗槍擊案，約90人死亡。

「槍支暴力檔案」是美國一個非牟利組織，對全國各地的槍支暴力事件進行追蹤。它將大規模槍擊事件定義為「至少4人被槍殺，不包括槍手」。

這並不是美國近期最可怕的「血腥週末」。 6月該國槍擊慘案頻頻發生，震撼全美以至全球。上個週末，美國至少發生7宗大規模槍擊案，至少5死27傷。6月首個週末，美國發生的4宗槍擊案，至少10死20多人傷。

美國有線新聞網絡稱（CNN）稱從這個趨勢看來，2022年的大規模槍擊案數量很有可能超越2021年，成為有記錄以來「最糟的一年」。